El príncipe Guillermo impulsa una red de prevención del suicidio en el Reino Unido

Por Newsroom Infobae

Londres, 10 oct (EFE).- El príncipe Guillermo lanzó este viernes, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, una red nacional para la prevención del suicidio en el Reino Unido, respaldada con un millón de libras (unos 1,2 millones de euros) de la fundación que comparte con su esposa, Catalina.

La Red Nacional para la Prevención del Suicidio, impulsada por la Fundación Real, reúne a más de una veintena de organizaciones sin ánimo de lucro, con el objetivo de transformar la forma en que se aborda y previene el suicidio, que causa más de 7.000 muertes anuales en el país.

El programa financiará durante los tres próximos años proyectos comunitarios para ofrecer apoyo accesible, efectivo y basado en la evidencia científica, indicó un comunicado emitido por el Palacio de Kensington.

El palacio difundió además un vídeo en el que el príncipe de Gales conversa con Rhian Mannings, fundadora de la ONG 2wish, cuyo marido se suicidó días después de la muerte repentina de su hijo de un año.

En la grabación, filmada en la casa de Mannings en Cardiff (Gales), ambos reflexionan sobre el impacto del suicidio y la necesidad de reforzar el apoyo a las personas afectadas, en una conversación en la que el heredero al trono apenas puede contener las lágrimas.

"El trabajo inspirador de los socios de esta red ofrece esperanza a quienes más la necesitan", declaró en la nota Guillermo, que calificó la iniciativa como "una respuesta nacional audaz y unificada ante la tragedia, evitable, del suicidio".

El programa estará presidido por la profesora Ann John, experta en salud pública y prevención del suicidio, y contará entre sus socios fundadores con Jame's Place (Inglaterra), que ofrece terapia gratuita a hombres en crisis; Mikeysline (Escocia), que proporciona apoyo emocional en zonas remotas; Jac Lewis Foundation (Gales), que organiza servicios de salud mental en comunidades locales; y PIPS Suicide Prevention Ireland (Irlanda del Norte), que gestiona una línea de ayuda y asesoramiento 24 horas. EFE

