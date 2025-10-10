El PP ve muy justo el premio para María Corina Machado y cree que es "un mal día" para Maduro, el PSOE y Zapatero

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular y eurodiputada, Alma Ezcurra, ha felicitado hoy a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz, que ha calificado de "muy justo", y ha añadido que considera que hoy es "un mal día" para Nicolás Maduro, el PSOE y Zapatero.

Ezkurra ha realizado estas afirmaciones durante su visita al barrio madrileño de Usera, donde ha mantenido un encuentro con una empresaria ecuatoriana que vino a España, según ha dicho, en busca de una oportunidad y ahora regenta 12 restaurantes y tiene más de cien empleados.

En opinión de la dirigente popular, el Nobel para María Corina Machado es un "enorme reconocimiento y muy justo para toda la lucha del pueblo venezolano y de la oposición venezolana". Y al mismo tiempo, ha dicho estar segura de que el mayor reconocimiento para los venezolanos será cuando llegue la libertad a su país. En su opinión, esto va a suceder dentro de "muy poco".

Dicho esto, ha recordado que hace unos días el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, del que ha recordado que está pendiente de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pedía este Premio Nobel para Pedro Sánchez. "Es llamativo", ha exclamado.

Por ello, considera que "hoy es un mal" día para mucha gente: "Es un mal día para el régimen de Nicolás Maduro, es un mal día para el socialismo español y desde luego es un mal día para el nexo que los une que es José Luis Rodríguez Zapatero".