El periodo de aceptación de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell concluye este viernes

Barcelona, 10 oct (EFE).- Los accionistas del Banco Sabadell tienen de plazo hasta la medianoche de este viernes para decidir si aceptan el canje de acciones planteado por el BBVA, uno de los principales bancos españoles y con una importante presencia en Latinoamérica, que intenta tomar el control del Sabadell.

El resultado de la oferta pública de adquisición (opa) se conocerá el próximo 17 de octubre, fecha en la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, prevé anunciar el porcentaje de capital del Sabadell que ha aceptado el intercambio de sus acciones por títulos del BBVA.

Este banco estima que la oferta superará "ampliamente" el umbral del 50 % necesario para culminar con éxito la operación, mientras que el Sabadell considera que esas cifras son "voluntaristas" y ve más posible que la aceptación no alcance el 30 %, lo que supondría el fracaso de la opa y la ausencia de canje de acciones.

Existe, no obstante, una tercera posibilidad: si la aceptación se sitúa entre el 30 % y el 50 %, el BBVA podría optar por quedarse con la cuota de acciones que acudan al canje y, en ese caso, estaría obligado a presentar una segunda opa en efectivo por el resto del capital.

En ese escenario, los accionistas del Sabadell tendrían una segunda oportunidad de cambiar sus títulos a un precio al que debería dar su visto bueno la CNMV.

Entre los principales inversores del Banco Sabadell, la aseguradora Zurich -segundo accionista y socio estratégico de la entidad con un 5 % de acciones- confirmó que no acudirá a la opa.

El tercer accionista, el mexicano David Martínez, adelantó que sí acudirá al canje con su participación del 3,86 %, mientras que BlackRock, primer inversor del banco con un 7,3 % -una proporción similar a la que posee en el BBVA-, no desveló aún su decisión.

Los minoristas representan un 40 % del capital del Sabadell, que confía en el factor emocional y en la perspectiva de dividendos para tratar de retenerlos.

El 80 % de los accionistas particulares son al mismo tiempo clientes de este banco, con una fuerte implantación en Cataluña. Entre ellos, cerca del 1 % decidieron acudir al canje, según este banco.

El BBVA es custodio, por su parte, del 2 % de las acciones del Sabadell y, de ese porcentaje, el 40 % decidió aceptar la oferta, según esta entidad.

El BBVA lanzó una opa amistosa sobre el Sabadell el 1 de mayo de 2024, pero cinco días después el Sabadell rechazó la propuesta, al considerar que infravaloraba "significativamente" el proyecto de la entidad.

El BBV lanzó después una opa hostil, que contó con el rechazo del Gobierno español, que endureció las condiciones para la operación, pese a lo cual, este banco decidió seguir con su proyecto, con una mejora del 10 % en la oferta inicial. El pasado 30 de septiembre, el consejo de administración del Banco Sabadell volvió a recomendar a sus accionistas que no acudan a la opa del BBVA.

Durante más de un año, ambas entidades bancarias han mantenido un pulso, que ha sido un negocio para los bancos de inversión, asesores y abogados contratados para el proceso, y las agencias que se han hecho cargo de las millonarias campañas de publicidad.

Este viernes, 10 de octubre, se cumple el plazo para que los accionistas del Sabadell decidan si acuden a la opa, cuyo resultado se hará público como máximo el 17 de octubre. EFE