El opositor Ledezma incide en la "velentía" de Machado como "ejemplo" para el mundo

Madrid, 10 oct (EFE).- El venezolano Antonio Ledezma, exiliado en España, valoró este viernes que la líder opositora María Corina Machado haya ganado el Nobel de la Paz 2025, pues "su valentía, coherencia y amor por Venezuela son un ejemplo para el mundo".

"Con profundo orgullo felicito a María Corina", escribió en la red X nada más conocerse la noticia.

"Digna ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025", comentó.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, justificó el premio por la "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". EFE

