El juez del 'caso Leire Díez' admite las denuncias de fiscales por posible intento de soborno y los cita como testigos

El juez que investiga a la exmilitante del PSOE de Cantabria Leire Díez por presuntamente ofrecer favores judiciales a imputados a cambio de información comprometedora sobre cargos de la Guardia Civil y la Fiscalía ha aceptado incorporar a la causa las denuncias de dos fiscales por posible intento de soborno y los ha citado como testigos.

Aunque rechazó en julio la petición de la Fiscalía Provincial de Madrid de acumular los casos de los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa con la investigación que ya tiene en marcha contra Díez al considerar que no tenían relación con los hechos que dieron origen al caso, el juez Arturo Zamarriego ha estimado el recurso del Ministerio Público y los ha convocado el próximo 5 de noviembre para que testifiquen, según ha avanzado 'El Confidencial' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

La Fiscalía Provincial de Madrid pidió investigar en los juzgados madrileños a la exmilitante socialista y al empresario Javier Pérez Dolset por posible intento de soborno a Grinda, fiscal del 'caso 3%', y Stampa, conocido por haber sido uno de los miembros de Anticorrupción en el 'caso Villarejo'.

Una petición que se produjo después de que el pasado 3 de junio Stampa avisara a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid que se había reunido con Díez y Pérez Dolset el 7 de mayo, "tras ser citado a través de un tercero" con la "excusa de transmitirle disculpas de instancias gubernamentales por el trato que se le dio durante su última etapa en la Fiscalía Anticorrupción".

Según un escrito fiscal, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, en esa reunión Díez y Pérez Dolset pidieron a Stampa "información sobre investigaciones sensibles" de la Fiscalía Anticorrupción, así como sobre "supuestas irregularidades de varios funcionarios públicos". La exmilitante del PSOE y el empresario le habrían ofrecido a cambio "ayuda supuestamente gubernamental" en los litigios que mantiene con el Ministerio de Justicia.

FISCALÍA VEÍA CONEXIÓN ENTRE LAS DENUNCIAS

El pasado 10 de junio, Stampa ratificó su escrito y puso a disposición de la investigación la grabación de las conversaciones, por lo que la Fiscalía acordó unir su denuncia con la que presentó el pasado febrero Grinda.

Por su parte, Grinda denunció un posible intento de soborno tras haber recibido un mensaje de un periodista que le ofreció un destino en el extranjero a cambio de obtener información sobre diferentes causas, como el 'caso 3%', que gira en torno a la presunta financiación ilegal de CDC.

La Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias preprocesales e intentó ponerse en contacto con el periodista sin éxito alguno. Así, acordó su archivo, sin perjuicio de que aparecieran "nuevos hechos" que permitieran retomar la investigación.

Después de recibir la denuncia de Stampa, el Ministerio Público decidió acumular su caso con el de Grinda al entender que "hay una conexión entre los hechos denunciados por ambos fiscales".

Tras la reapertura del caso, Grinda ratificó su denuncia inicial y añadió "nuevas circunstancias sobre los hechos": que la oferta que le hizo el periodista venía de Leire Díez.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, que investiga a Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, le tomará declaración el 11 de noviembre por los audios en los que se le escucha ofrecer favores judiciales a cambio de información sensible.