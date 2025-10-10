El Gobierno español asegura que "no va a variar" su posición respecto al gasto en defensa

Madrid, 10 oct (EFE).- El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, consideró este viernes "suficiente" que España destine el 2 % de su Producto Interior Bruto a gasto en defensa y dejó claro que es una posición que el Gobierno "no va a variar".

Así lo aseguró a los periodistas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, sugiriera ayer que habría que expulsar a España de la OTAN si no aumenta su gasto en defensa.

El ministro recordó que "el tratado de la OTAN es claro" y que "las posibilidades de excluir a un país o no también están claras", lo que le llevó a decir que "Trump no se lo ha mirado, no se lo ha leído, no las conoce...".

En todo caso, incidió en que "España es un país que cumple" con sus compromisos internacionales y que "ha cumplido con la OTAN". "Otra cosa -continuó- es que seamos un país dispuesto a invertir un 5 % de nuestro PIB en gasto de defensa".

Dicho esto, Puente afirmó que actualmente España "está en condiciones de afrontar las obligaciones que la OTAN ha establecido, invirtiendo un 2 % de nuestro PIB", porcentaje que considera "suficiente". "Es una posición que no vamos a variar", remarcó.

Tras las declaraciones de Trump ayer jueves, fuentes del Ejecutivo reiteraron a EFE que España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. EFE