El Departamento de Trabajo de EEUU publicará el informe del IPC de septiembre pese al 'cierre' del Gobierno

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicará el informe del índice de precios de consumo (IPC) correspondiente al mes de septiembre el próximo 24 de octubre pese a estar 'cerrado' el Gobierno federal.

"La BLS [Oficina de Estadísticas Laborales] publicará el IPC de septiembre el viernes 24 de octubre de 2025 [...]. No se reprogramarán ni producirán otras publicaciones hasta que se reanuden con normalidad los servicios gubernamentales", ha explicado la agencia en su página web.

La Administración de la Seguridad Social necesita dicho documento para cumplir con los plazos legales que garanticen el pago "puntual" de todas las prestaciones y su actualización conforme a la inflación. Originalmente, tendría que haberse publicado el 15 de octubre.

Según ha informado 'Bloomberg', la BLS ha pedido a parte de su plantilla que vuelva al trabajo para completar el informe incluso aunque el Gobierno esté funcionando bajo mínimos a cuenta de la incapacidad de republicanos y demócratas para elevar el techo de gasto.

El 'cierre' de la Administración federal se ha traducido en un parón estadístico de los datos que monitorizan la salud económica de la primera potencia mundial, lo que podría afectar a las decisiones de tipos de interés que pueda tomar la Reserva Federal (Fed). El instituto emisor se volverá a reunir el 28 y 29 de octubre.

La BLS ya tuvo que retrasar el informe de empleo y de IPC cuando se clausuró el Gobierno en 2013, bajo el mandato de Barack Obama. Ya más recientemente, durante la primera presidencia Trump, tuvo lugar un 'cierre' sin impacto estadístico gracias a que ya se había asegurado la financiación para que la BLS pudiera operar.