Ecuador y Perú coinciden en la necesidad de robustecer la cooperación contra el crimen

Quito, 9 oct (EFE).- Los cancilleres de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Perú, Elmer Schialer, coincidieron este jueves, en Quito, en la necesidad de robustecer la cooperación para encarar el crimen trasnacional organizado, el terrorismo, la minería ilegal y el narcotráfico, entre otros.

Además, reafirmaron su compromiso con la cooperación bilateral, regional y global en estos temas, informó el Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en un comunicado.

Los cancilleres participaron en la XVII Comisión de Vecindad Ecuatoriano-Peruana, en la que se aprobó el acta de reunión así como el proyecto de declaración presidencial y el Plan de Acción de Quito 2025.

Se prevé que estos dos instrumentos los suscriban los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Perú, Dina Boluarte, en la cita prevista para el próximo 24 de octubre, en Quito, con ocasión del Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Ecuador-Perú.

La cita entre los cancilleres tuvo lugar durante la mañana de este jueves, mientras que por la tarde se conoció que las fuerzas conservadoras que sostenían en el poder a Boluarte anunciaron su intención de destituirla a falta de seis meses para la celebración de las elecciones generales, donde varios de sus líderes son precandidatos presidenciales.

En la reunión de Quito participaron también los directores ejecutivos del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, quienes con sus informes contribuyeron al análisis de los avances y desafíos del proceso para fortalecer la cooperación y el desarrollo integral en las zonas limítrofes de ambos países.

La Cancillería informó que Sommerfeld expresó su agradecimiento a Perú por las muestras de solidaridad frente a los recientes hechos de violencia ocurridos en el país, en especial el atentado contra la caravana presidencial.

Ello en referencia al ataque con piedras por parte de manifestantes contra la caravana de Noboa en la provincia del Cañar (sur), el pasado martes, en medio de protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el alza del precio del diésel, entre otros reclamos.

El Gobierno denunció ante la Justicia ese ataque como un intento de asesinato a Noboa, extremo rechazado por la Conaie, que saludó la decisión de una juez de liberar a cinco personas que fueron detenidas el martes en Cañar al considerar que su detención fue ilegal.