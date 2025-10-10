Diecisiete pacientes de ébola en el centro de la RDC se recuperan y abandonan el hospital

Nairobi, 10 oct (EFE).- Diecisiete pacientes del brote de ébola declarado el pasado septiembre en el centro de la República Democrática del Congo (RDC) se han recuperado y han abandonado el hospital, mientras cuatro siguen bajo tratamiento, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En un mensaje en la red social X a última hora del jueves, la OMS confirmó que "17 pacientes con una infección confirmada de ébola se han recuperado y se han reunido con sus familias, mientras que cuatro siguen en tratamiento".

"Gracias a los esfuerzos coordinados del Ministerio de Sanidad y sus socios, incluyendo a la OMS, (y las ONG) MSF (Médicos sin Fronteras), Alima e IMC (International Medical Corps), los equipos de respuesta siguen trabajando para romper las cadenas de transmisión y poner fin al brote", añadió.

La OMS elevó este miércoles a 43 los muertos por la enfermedad (32 confirmados y 11 probables de personas con síntomas y vínculos epidemiológicos, pero que murieron antes de poder ser sometidas a prueba), pero mantuvo el número de casos en 64 (53 confirmados y 11 probables).

Por su lado, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), afirmó este jueves que el brote, declarado el pasado 4 de septiembre en la provincia de Kasai, progresa "en la buena dirección", después de más de una semana sin registrar nuevas infecciones, aunque sigue faltando financiación para contener la enfermedad.

Este es el decimosexto brote de ébola declarado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976, y el primero en Kasai desde 2008.

La estrategia de las autoridades congoleñas, con apoyo de la UA y de la OMS, contempla la vigilancia inmediata de todos los contactos directos o indirectos de los enfermos y fallecidos, así como la administración de la vacuna.

El ébola es una fiebre hemorrágica grave que se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas y animales infectados, con una tasa de mortalidad que, según la OMS, oscila entre el 60 % y el 80 %. EFE