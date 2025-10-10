Deschamps aclara que "no hay nada de qué preocuparse" con el golpe de Mbappé

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé sufrió un golpe en el tobillo este viernes con la selección de Francia, en la victoria (3-0) contra Azerbaiyán, pero su seleccionador Didier Deschamps aclaró que "no hay nada de qué preocuparse".

"Recibió otro golpe en el tobillo derecho. Sigue sensible, menos que a principios de semana, pero suele ocurrir cuando te golpeas en una zona que ya duele. Vamos a revisarlo y a recibir el informe médico", dijo a L'Équipe el técnico francés.

La alarma, que llegó a España, la desató el propio jugador al pedir el cambio en el minuto 83, tras una gran actuación en la que firmó un golazo y dio una asistencia. Sin embargo, Deschamps aclaró que "no hay nada de qué preocuparse por el momento".

"Aunque no se sienta muy bien, es una molestia, un dolor que obviamente no es ideal para él. El golpe simplemente le recuerda que su tobillo sigue dolorido", comentó a TF1.