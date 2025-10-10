CSIF pide dotar de medios a una sanidad pública "colapsada y sin recursos" para frontar problemas de salud mental

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido este viernes dotar de medios a una sanidad pública "colapsada y sin recursos" para afrontar los problemas de salud mental de la población, y es que tan solo cuenta con seis profesionales en salud mental por cada 100.000 habitantes, por debajo de los 18 de la media europea.

Dicha situación compromete "gravemente" la capacidad del sistema para atender a quienes sufren, motivo por el que ha reclamado reforzar las plantillas de psiquiatría, psicología clínica y enfermería especializada, así como incorporar psicólogos en Atención Primaria.

"Las listas de espera en salud mental son inasumibles. Para una persona en crisis, cada día de demora multiplica el sufrimiento. Ante esta crisis de salud mental, CSIF exige a las administraciones públicas y a las empresas la adopción urgente de medidas estructurales", ha añadido CSIF, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

Entre estas medidas se encuentran la aprobación de un Real Decreto sobre riesgos psicosociales; la actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el síndrome del trabajador quemado y otros trastornos mentales; el reconocimiento de los trastornos psicológicos laborales como accidente de trabajo; o la creación de Comisiones de Salud Mental en el Trabajo.

Asimismo, ha pedido transparencia en los datos de suicidios laborales, incluyendo la profesión en los registros nacionales; crear planes de prevención, apoyo psicológico gratuito y protocolos de reincorporación progresiva; garantizar la desconexión digital y del derecho real al descanso; y llevar a cabo campañas de sensibilización que eliminen el estigma y promuevan entornos laborales saludables.

Tras ello, la organización sindical ha destacado que los riesgos psicosociales no son inevitables ni secundarios, sino el resultado de modelos organizativos "ineficaces y entornos laborales tóxicos, caracterizados por la sobrecarga, la precariedad, la falta de recursos, la desigualdad y la ausencia de medidas de prevención reales".

Así, ha señalado la "alarmante" situación en salud mental, pues desde 2018 las bajas laborales por trastornos mentales se han disparado casi un 500 por ciento en los casos vinculados a síntomas emocionales, más de un 200 por ciento por estrés grave y más de un 100 por ciento por ansiedad.

Los 3.846 suicidios registrados en 2024 también suponen un "drama" que, aunque no pueden atribuirse "exclusivamente" al ámbito laboral, se ve agravado por contextos de estrés, acoso, precariedad o falta de apoyo psicológico.

Además, ha recordado que tan solo en 2024 se registraron 643.681 incapacidades temporales por motivos psicológicos en España, lo que representa un incremento del 72 por ciento desde 2020, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Entre los principales factores laborales que agravan la salud mental se encuentra la insuficiencia de plantillas y jornadas prolongadas; temporalidad e inseguridad laboral; sobrecarga de trabajo, falta de descanso real y ausencia de desconexión digital; mala organización del trabajo; déficit de participación y autonomía en las decisiones; acoso, discriminación o violencia laboral, falta de formación, apoyo psicológico, acompañamiento o espacios adecuados de escucha, así como estigmas y cultura del silencio.

"El suicidio no es solo una tragedia individual, es una señal de alarma social. Cuando no se prevén ni se abordan los riesgos psicosociales en el trabajo, parte del malestar termina siendo mortal", ha concluido CSIF.