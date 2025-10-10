Agencias

(Crónica) Mbappé comanda a Francia ante Azerbaiyán y acaba tocado

La selección de Francia, con gol y asistencia del delantero Kylian Mbappé, que tuvo que pedir el cambio por molestias, ha superado este viernes a Azerbaiyán (3-0) en una nueva jornada de clasificación para el Mundial 2026, en la que Alemania no ha fallado ante Luxemburgo (4-0) y en la que Bélgica no ha pasado del empate frente a Macedonia del Norte (0-0).

En el Parque de los Príncipes, los 'bleus' no se mostraron excesivamente cómodos en los primeros 45 minutos y a su rescate apareció, ya al filo del descanso, Mbappé, que se hizo con la pelota en el centro del campo y corrió hacia portería rival para superar al guardameta azerí con un disparo ajustado al palo (min.45+2). Es ya su 17º gol entre todas las competiciones.

Hugo Ekitike se encontró con el palo en la reanudación y Mbappé rozó su doblete con un disparo que se marchó cerca del larguero. Aún así, el delantero del Real Madrid ayudó a establecer el 2-0 con un envío al segundo palo que Adrien Rabiot, imponiéndose a los centrales, remató de cabeza sin la oposición del portero rival (min.69). Ya en los minutos finales, Mbappé pidió el cambio por molestias en el tobillo y se marchó del campo cojeando y sustituido por Florian Thauvin, que en el 84 completó la goleada.

Con ello, Francia enlaza su tercer triunfo seguido y continúa en lo más alto del Grupo D, donde Ucrania alcanzó la segunda posición después de imponerse en un partido loco a Islandia (3-5); los visitantes se adelantaron 1-3 en Reikiavik y el combinado nórdico logró igualar la contienda, pero dos tantos en el 85 y el 89 rescataron la victoria para los ucranianos.

En el Grupo A, Alemania se ha aupado al liderato después de golear a Luxemburgo (4-0) y de que Eslovaquia, hasta ahora al frente, cayese ante Irlanda del Norte (2-0). El tanto del defensa del RB Leipzig David Raum abrió la lata en Sinsheim a los 12 minutos, y la expulsión por mano en el área del luxemburgués Dirk Carlson encarriló la victoria de los de Julian Nagelsmann.

Joshua Kimmich anotó el penalti posterior para llevar el duelo con 2-0 al intermedio, y ya en la segunda mitad completó su doblete después de que Serge Gnabry anotase el tercer tanto del combinado germano. Mientras, en Belfast, un gol en propia puerta de Patrik Hrosovsky y otro de Trai Hume permitió a los norirlandeses lograr su segundo triunfo y acabar con el invicto de la selección eslovaca.

Por su parte, en el Grupo J, Macedonia del Norte seguirá dominando la tabla después de resistir ante Bélgica (0-0), con Thibaut Courtois bajo palos. Jérémy Doku lo intentó, pero el portero del Valencia Stole Dimitrievski evitó que el marcador se moviese con varias paradas de mérito. Mientras, Kazajistán goleó a la colista Liechtenstein (4-0), que cuenta sus seis encuentros por derrotas.

Por último, en el Grupo B, Suiza mantiene el pleno de victorias al ganar a Suecia (0-2) con goles de Granit Xhaka y Johan Manzambi, y Kosovo y Eslovenia se quedaron sin pólvora en Pristina (0-0).

