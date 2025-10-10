(Crónica) Jon Rahm pone en marcha la remontada en el Open de España

El golfista vasco Jon Rahm inició una necesaria remontada para optar al que sería su cuarto Open de España, después de un gran segundo día bajo el tira y afloja con el Club de Campo Villa de Madrid, a cinco golpes del líder, el inglés Marco Penge.

Rahm enchufó la máquina en el cuarto hoyo pero tuvo que lidiar con los exigentes e irregulares 'greenes' del recorrido madrileño. Los 'bogeys' seguidos en el 9 y el 10 no impidieron que el de Barrika siguiera en la batalla para hacer 66 golpes, -4 en el total.

Ante el 'rough' y el poco espacio para buscar la bandera, la jornada fue de nuevo sufrida, sin permitir fallo. Para darse las opciones de 'birdie', Rahm tuvo que tirar de repertorio, como una tremenda salvada en el hoyo 6 o saliendo del 'bunker' en el 7. El 'putt' no siempre respondió como esperaba, pero ganó la pelea.

Los 'birdies' en el 12, 16 y 18, como gran guinda, demostraron que el ídolo local, que viene del impulso de la Ryder Cup conquistada por Europa en Nueva York, quiere saborear la victoria de nuevo en Madrid. Cuando Rahm puso en marcha su segunda jornada, el Open de España ya había cambiado de manos con respecto al jueves.

El francés Ugo Coussaud y el inglés Sam Bairstow cedieron terreno con un +2, y la cabeza la tomó, antes del turno de tarde, el canadiense Aaron Cockerill con -8. Con el sol ya cayendo, fue Penge quien se quedó el liderato con -9, un golpe mejor que Cockerill y, los vespertinos Jeff Winther, danés, y Joel Girrbach, suizo. Los 16 primeros, en tres golpes de cara al 'sábado del movimiento'.

El corte en par se cobró la baza del vigente campeón, Ángel Hidalgo. El español no estuvo cómodo con el 'putt', apenas metió una, y fue cayendo en el inevitable precipicio de la eliminación con un +4. En cambio, el 'rookie' profesional Ángel Ayora se mantiene como mejor español, en -6. El malagueño bajó enteros desde el 'tee' pero mostró la calidad que atesora a sus 21 años, como en el lejano 'putt' que embocó en el 8, la ovación de la jornada.

Ayora mantuvo la calma tras dos 'bogeys' en el 10 y el 11, y de cara al fin de semana lidera a la 'Armada'. Luis Masaveu (-4), Rafa Cabrera Bello (-4), David Puig (-4), Nacho Elvira (-3), Josele Ballester (-2) y un cabizbajo Sergio García (-1) son más opciones de que el Open se quede en casa. El castellonense lamentó no plasmar las buenas sensaciones de sus entrenamientos durante el torneo.