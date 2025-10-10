Agencias

Colo Colo, São Paulo, Deportivo Cali y Libertad completan el cuadro de cuartos de final

Por Newsroom Infobae

Guardar

Buenos Aires, 9 oct (EFE).- Colo Colo, São Paulo, Deportivo Cali y Libertad se clasificaron este jueves para los cuartos de final de la decimoséptima edición de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa en Buenos Aires.

Esos equipos completaron el cuadro que este miércoles había tenido la clasificación de los brasileños Corinthians y Ferroviária, del argentino Boca Juniors y del ecuatoriano Independiente del Valle.

En la definición del grupo C, el chileno Colo Colo se aseguró la puntuación perfecta de nueve unidades con su victoria por 1-0 ante San Lorenzo con gol de Mary Valencia, mientras que São Paulo quedó segundo con seis puntos, tras su triunfo también por 1-0 ante el paraguayo Olimpia con el tanto de Mariana Pion, en propia puerta.

Mientras en el grupo D, el colombiano Deportivo Cali quedó como líder con siete enteros tras vencer por 2-0 a Universidad de Chile con los goles de Melania Aponza y Kelly Ibargüen.

El paraguayo Libertad avanzó con apenas tres puntos luego de su empate sin goles con el uruguayo Nacional.

Los cuartos de final se jugarán así entre el sábado y el domingo: Corinthians-Boca Juniors, Ferroviária-Independiente del Valle, Colo Colo-Libertad y Deportivo Cali-São Paulo.

La final se jugará el 18 de octubre en el Estadio Florencio Sola, de Banfield.

La Copa Liberadores Femenina, que bajo esta denominación se disputa desde 2009, tiene en su palmarés de campeones a Corinthians con cinco coronaciones, San José con tres, Ferroviária y Santos con dos, mientras que Palmeiras, Colo Colo, Sportivo Limpeño y Atlético Huila la conquistaron en una oportunidad. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Simone Biles reúne a más de diez mil niñas y jóvenes en evento de gimnasia en Buenos Aires

Infobae

La Defensoría del Pueblo de Colombia alerta por crisis humanitaria en dos regiones

Infobae

Maduro llama a la preparación de cara a la COP30 para evitar la "diplomacia del engaño"

Infobae

Embajadora de Israel en México niega maltrato a mexicanos de la flotilla

Infobae

Ecuador y Perú coinciden en la necesidad de robustecer la cooperación contra el crimen

Infobae