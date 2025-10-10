Agencias

Chueca propondrá una declaración institucional de respaldo a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

Por Newsroom Infobae

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "muy buena noticia" que la opositora venezolana, María Corina Machado, haya logrado el Premio Nobel de la Paz y ha avanzado que propondrá a todos los grupos municipales aprobar una declaración institucional para que "todo el Ayuntamiento respalde" esta decisión.

En rueda de prensa, Chueca ha subrayado que es "muy buena noticia" y se ha alegrado "mucho" cuando ha conocido la decisión del jurado para que "una mujer tan valiente, que ha luchado tanto por restablecer la democracia en su país y que haya sufrido tanto por un régimen que sea reconocida me parece que es un gesto de esperanza y gratitud".

Chueca le ha deseado "mucha suerte" a María Corina Machado y que siga luchando para restaurar la democracia en Venezuela. "Por eso me parece que esta buena noticia tenemos que compartirla con todos los zaragozanos" y por ello ha anunciado que propondrá a los portavoces de los grupos municipales una declaración institucional para que todo el Ayuntamiento de Zaragoza respalde el nombramiento de María Corina como Nobel de la Paz.

"Creo que es una de las mejores noticias junto con la paz entre Gaza e Israel que hemos escuchado esta semana", ha apostillado la alcaldesa de Zaragoza.

