Bruselas prevé presentar en un plazo "corto" su propuesta sobre el préstamo de reparación a Ucrania

La Comisión Europea confía en presentar una propuesta "en un plazo razonablemente corto" para poder conceder un préstamo de reparación de 140.000 millones a Ucrania financiado con el efectivo generado por los activos rusos congelados, la mayoría de los cuales se encuentra el depósito de fondos Euroclear.

"Esperamos poder presentar una propuesta concreta en un plazo razonablemente corto, ya que también es necesario garantizar que Ucrania disponga de financiación a más tardar a principios del segundo trimestre del próximo año", ha señalado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) en Luxemburgo.

Aunque Bruselas carece aún de una propuesta concreta, ya ha circulado un documento de trabajo entre las capitales que plantea una nueva línea de préstamos anuales a Ucrania utilizando los saldos de efectivo de los activos rusos inmovilizados, pero sin llegar a confiscarlos.

Sin embargo, países como Bélgica --donde se encuentra la mayoría de activos congelados-- o Hungría han recibido con escepticismo esta idea y han mostrado sus dudas respecto a la legalidad de las nuevas medidas, algo que también ha hecho la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

"Hay muchas cuestiones prácticas que los Estados miembro deben comprender cómo funcionarán en detalle", ha admitido la ministra danesa de Economía, Stephanie Lose, en calidad de prensa del Consejo, quien también ha destacado que ve un "amplio apoyo" entre los Veintisiete para conceder este crédito a Ucrania.

En el caso de España, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, reiteró este jueves que su posición sigue siendo la de encontrar "el mayor uso posible de estos activos", pero cumpliendo a la vez "todas las garantías posibles dentro de la legislación internacional", al tiempo que agradeció el trabajo de la Comisión para encontrar soluciones "imaginativas" que cumplan con estos requisitos.