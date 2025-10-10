Bruselas anuncia seis nuevas gigafactorias de IA en Europa, una de ellas en Galicia

La Comisión Europea ha anunciado este viernes la expansión de la infraestructura de Intelgiencia Artificial europea con seis nuevas gigafactorias, una de ellas en España que acogerá el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).

Con estos proyectos, la infraestructura europea llega a 19 factorias en 16 Estados miembros, de hecho España alberga dos y es, junto a Polonia y Alemania, el único país con más de una de estas infraestructuras. Esta factoría se suma a la del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSN-CNS).

El Ministerio para la Transformación Digital ha señalado que esta asignación supondrá una inversión total de 82 millones de euros, de los que el Gobierno de España aporta 24 millones de euros, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En total, Bruselas establecerá nuevas infraestructuras en República Checa, Lituania, Países Bajos, Rumanía y Polonia con las que quiere dar apoyo a empresas para el despliegue de soluciones de IA y supercomputación.

Se trata de la tercera ola de gigafactorías con la que el Ejecutivo europeo ampliará la capacidad informática de alto rendimiento de Europa y acelerarán la adopción de la IA en sectores clave. La iniciativa cuenta con un respaldo económico de 500 millones de fondos europeos para poner en marcha el proyecto.