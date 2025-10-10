Bielorrusia y Cuba acuerdan incrementar la cooperación militar

Moscú, 10 oct (EFE).- Minsk y La Habana acordaron incrementar la cooperación militar durante la visita del jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, según informó este viernes el Ministerio de Defensa bielorruso.

"Los jefes de las dependencias castrenses de ambos países acordaron incrementar la cooperación en todo el espectro de las direcciones de interés mutuo", informó en Telegram Defensa.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y primer viceministro de Defensa, mayor general Pável Muravéiko, ordenó organizar "próximamente una serie de actividades bilaterales prácticas " y destacó el interés de Minsk de no solo llevar a cabo los planes propuestos, sino también "desarrollar nuevas direcciones de cooperación".

La visita del general de Ejército cubano concluyó con la inspección de un arsenal y una comandancia de la Fuerza Aérea y las Defensas antiaéreas, además de visitar el complejo memorial de la fortaleza de Brest, la primera en enfrentar a las tropas de la Alemania nazi en junio de 1941.

La visita del alto mando militar cubano a Bielorrusia, el principal aliado de Moscú en la guerra de Ucrania, coincidió con acusaciones de Estados Unidos sobre la participación de miles de cubanos en la ofensiva rusa.

En 2023 Ucrania presentó una lista con 253 pasaportes de cubanos reclutados para combatir por Rusia.EFE