Ataque ruso daña una central térmica y provoca cortes de luz en diez regiones ucranianas

Kiev, 10 oct (EFE).- El ataque ruso de anoche contra Ucrania provocó daños en el equipamiento de una central térmica de la empresa privada ucraniana DTEK, según informó la propia compañía en sus redes sociales sin dar más detalles.

El bombardeo ruso afectó, según el Ministerio del Interior ucraniano, a una decena de regiones del país en las que se han producido cortes de electricidad debido a los daños causados en el sistema, informó la empresa pública de electricidad Ukrenergo.

El ataque ha provocado, además, la interrupción del suministro de gas natural en la ciudad suroriental de Zaporiyia, una de las urbes ucranianas más cercanas al frente.

Rusia lleva a cabo desde hace días una nueva campaña de ataques contra infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas que podría volver a dejar sin luz y calefacción a parte del país, como ya ocurrió durante esta guerra tras otras oleadas de bombardeos rusos al sistema energético.

La presente campaña coincide con el incremento de la demanda de electricidad y gas por la bajada de las temperaturas propia del otoño y el invierno. EFE