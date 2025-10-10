Agencias

Asesor de Putin dice que Rusia apoyaría la concesión del Nobel de la Paz a Trump

Por Newsroom Infobae

Moscú, 10 oct (EFE).- El asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, para asuntos de política internacional, Yuri Ushakov, afirmó hoy que en este momento Rusia apoyaría la concesión del Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Pienso que en este momento (Rusia) la apoyaría, si nos preguntaran", dijo Ushakov al responder a la pregunta de si Rusia respaldaría la decisión de Comité del Premio Nobel en caso de que concediera el de la Paz al mandatario estadounidense.

El asesor presidencial hizo esta declaración al medio ruso LIVE en los márgenes dela cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) que se celebra en Dusambé, la capital de Kirguistán.

El ganador del Premio Nobel de la Paz se conocerá este viernes. Este año, fueron nominados 338 candidatos, 244 personas y 94 organizaciones, cuyas identidades se mantienen en secreto. EFE

