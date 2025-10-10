Art Basel Qatar anuncia 87 galerías para su edición inaugural en febrero de 2026

PR Newswire

DOHA, Qatar, 10 de octubre de 2025

DOHA, Qatar, 10 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Art Basel Qatar presentará 84 presentaciones de artistas de 87 galerías cuando la feria debute en Doha el próximo febrero. Presentada en asociación con Qatar Sports Investments (QSI) y QC+, la feria, la quinta a nivel mundial de Art Basel, se llevará a cabo del 5 al 7 de febrero de 2026 (con días de vista previa del 3 al 4 de febrero). Los 87 participantes abarcan 31 países y territorios, y 16 galerías mostrarán por primera vez con Art Basel, aportando nuevas voces y perspectivas a nuestra plataforma global.

Concebida bajo la dirección curatorial del artista nacido en Egipto Wael Shawky, la primera edición de Art Basel Qatar parte del modelo tradicional de stand para presentar una exposición de formato abierto en la que las presentaciones de los artistas responden a un tema curatorial central de Becoming. Una meditación sobre la transformación constante de la humanidad y los sistemas que dan forma a la forma en que vivimos, creemos y creamos significado, se desarrollará en dos lugares clave: M7 y el Distrito de Diseño de Doha, así como en sitios públicos seleccionados en Msheireb Downtown Doha, el corazón creativo y cultural de la ciudad. Tanto el formato como la dirección curatorial pondrán en primer plano la narración y el diálogo, ofreciendo nuevas formas para que las galerías, los artistas y los coleccionistas se involucren mientras mantienen una fuerte relevancia en el mercado.

Art Basel Qatar, con Visit Qatar como socio principal de la feria, destacará la vitalidad de la producción artística y el panorama en expansión de las galerías en Medio Oriente, el norte de África y el sur de Asia. La fuerza de la presencia regional en nuestra primera edición afirma la posición de Doha como un centro vibrante para el intercambio cultural, al tiempo que vincula la feria con la red global de galerías, artistas y coleccionistas de Art Basel.· Más de la mitad de los artistas presentados en esta primera edición provienen de la región, incluidos Etel Adnan, Ali Banisadr, Simone Fattal, Ali Cherri, Meriem Bennaniy Iman Issa.

· Participarán galerías de toda la región, incluidas aquellas con ubicaciones en el Golfo (Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita), el Medio Oriente en general (Líbano, Turquía), el norte de África (Egipto, Marruecos, Túnez) y el sur de Asia (India).

· Las galerías locales de la región que participan en su primera feria de Art Basel incluyen Hafez Gallery (Jeddah, Riad), Gallery Misr (El Cairo), Le Violon Bleu (Túnez), Saleh Barakat Gallery (Beirut) y Tabari Artspace (Dubai).

· Participarán galerías internacionales de Europa, América y Asia, como Acquavella Galleries, Gagosian, Hauser & Wirth, Pace Gallery, David Zwirner y White Cube.

La lista completa de galerías participantes disponible en artbasel.com/qatar/galleriesArt Basel Qatar se complace en anunciar que Visit Qatar es el socio principal de la edición inaugural. Qatar Airways es el socio premium de Art Basel. El socio asociado de Art Basel Qatar es BMW. El socio oficial de Art Basel Qatar es Zegna. El socio principal global de Art Basel es UBS.

Contacto: press@artbasel.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2792166/Art_Basel_Qatar_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/art-basel-qatar-anuncia-87-galerias-para-su-edicion-inaugural-en-febrero-de-2026-302580730.html

FUENTE Art Basel Qatar