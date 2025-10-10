Agencias

Al menos un muerto en el sur de Filipinas en medio de evacuaciones por terremoto de 7,4

Por Newsroom Infobae

Manila, 10 oct (EFE).- Al menos una persona ha fallecido en Filipinas después de que un terremoto de magnitud 7,4 golpeara el sur del archipiélago, donde las autoridades mantienen la orden de evacuar forzosamente a habitantes de zonas costeras tras dar la alerta por tsunami.

"Hemos recibido información inicial de un muerto debido a la caída de escombros" en la región de Davao, en el sureste de la isla de Mindanao, afirmó en un comunicado el secretario adjunto de la Oficina de Defensa Civil (OCD), Bernardo Rafaelito Alejandro.

El sismo también causó daños materiales en edificios de la región, además de provocar cortes de electricidad, la cancelación de clases y de trabajo en oficinas gubernamentales, excepto servicios de emergencia, según las autoridades.

Alejandro señaló además que la alerta por tsunami continúa activa en varias provincias del archipiélago, entre las evacuaciones forzosas ordenadas en zonas en riesgo ordenadas por el Gobierno. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico levantó ya sin embargo la alerta de tsunami, que afectaba también a Indonesia y Palau. EFE

