Agencias

Yolanda Díaz saluda el alto el fuego tras el acuerdo entre Israel y Hamás pero exige una paz "real" para Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que el principio de alto al fuego en Gaza, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre la primera fase del plan propuesto por Estados Unidos, es un "primer paso" para terminar con la "atrocidad del siglo XXI" que padece el pueblo palestino.

No obstante y en el marco de los 'Desayunos informativos de Europa Press', ha enfatizado este jueves que ahora toca que el proceso de paz sea "real y justo" para Gaza y que el propio pueblo palestino sea el que "decida su futuro".

A su juicio, esa meta solo será posible si se celebra una conferencia internacional de paz bajo el patrocinio de Naciones Unidas y ha destacado que ayer se reunió de forma telemática con relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, para que este foro se materialice.

NO PUEDE HABER PAZ MIENTRAS UN PUEBLO VIVA "OCUPADO"

Díaz ha proclamado que Europa tiene que moverse y tener "voz propia" en la esfera internacional, al insistir en que el mundo no puede "asumir la injusticia como rutina" ni habrá "paz duradera mientras un pueblo viva en ocupación".

Por otro lado, ha celebrado la convalidación este miércoles en el Congreso del decreto para la compraventa de armas con Israel, que sitúa a España en la "vanguardia" y como "referencia" mundial en el plano ético, moral, y "desde luego político". "España es un país que no mira para otro lado", ha enfatizado la vicepresidenta sobre la situación en Gaza.

Sin embargo, ha arengado a que con el embargo no basta y que el Gobierno debe dar más pasos para "desmantelar la economía del genocidio", dado que "nadie puede lucrarse con el sufrimiento del pueblo palestino".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El presidente de Israel da su "apoyo total" al acuerdo en Gaza y pide el Nobel de la Paz para Trump

El presidente de Israel da

El ministro de Finanzas de Israel no votará a favor del acuerdo alcanzado con Hamás en la Franja de Gaza

El ministro de Finanzas de

Von der Leyen destaca el "beneficio mutuo" del programa global de inversiones de la UE

Von der Leyen destaca el

Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y nuevo permiso por cuidado paliativos

Díaz anuncia la ampliación del

China endurece los controles a la exportación de tierras raras antes de la reunión entre Trump y Xi

China endurece los controles a