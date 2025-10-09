Yihad Islámica dice que el acuerdo en Gaza es "un momento histórico" y recalca que "no es un regalo"

Yihad Islámica ha afirmado este jueves que el acuerdo alcanzado en las últimas horas por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz de la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, supone "un momento histórico", si bien ha resaltado que el pacto "no es un regalo por parte de nadie".

"El acuerdo de alto el fuego y liberación de prisioneros con el enemigo sionista no es un regalo por parte de nadie", ha dicho el grupo, que ha insistido en que "el pueblo palestino no olvidará a sus mártires, que jugaron un papel crucial a la hora de garantizar que la resistencia permaneció firme y logró esta importante fase, donde se podrá aplicar lo acordado para forzar al enemigo a detener la agresión".

"Si bien no negamos los esfuerzos árabes e internacionales, destacamos los enormes sacrificios realizados por el pueblo palestino y el valor y la valentía de sus combatientes sobre el terreno, que hicieron frente a las fuerzas enemigas y demostraron un coraje en combate sin precedentes", ha manifestado.

Así, Yihad Islámica ha hecho hincapié en su comunicado en que "sin esto, la resistencia no hubiera sido capaz de presentarse como un firme oponente en la mesa de negociaciones" con Israel de cara al citado acuerdo, alcanzado en las últimas horas tras los contactos indirectos de los últimos días en Egipto, según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

En este sentido, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) ha subrayado que el acuerdo supone "un logro significativo" y "el primer paso en el largo camino para poner fin al sufrimiento del pueblo". "Es momento de que termine el genocidio", ha subrayado el grupo en un comunicado en su página web.

El FPLP ha reseñado que el pacto "es fruto de la legendaria resistencia de Gaza y el pueblo palestino, los enormes sacrificios de los mártires, los heridos y los prisioneros y la firmeza de la valiente resistencia, que hizo frente a la agresión hasta el último momento".

"Nuestro pueblo ha soportado lo que ningún otro pueblo ha soportado y, a pesar de la destrucción, las masacres y el hambre, la ocupación no ha logrado sus objetivos y no ha cosechado nada más que decepción, vergüenza y aislamiento", ha argüido el grupo, que ha asegurado que mantuvo "coordinación" con "todas las fuerzas palestinas, árabes e islámicas" durante la ofensiva de Israel.

"El FPLP El permanecerá al lado de nuestro pueblo durante esta fase difícil y crucial de su historia, continuando su papel de apoyo a su firmeza y lucha hasta que se alcancen sus objetivos nacionales", ha explicado, antes de aplaudir la labor de los mediadores y las acciones de los países y pueblos libres del mundo que rechazaron la continuación de las masacres y actuaron para detenerlas".

De esta forma, el grupo ha hecho hincapié en que "el acuerdo actual rompe con los objetivos y las negativas sionistas". "Es la única opción viable en las circunstancias actuales y su éxito depende del compromiso de la ocupación y de las claras garantías estadounidenses que impidan la dilación", ha sostenido.

"Nuestro objetivo ahora es seguir trabajando para poner fin a la guerra de exterminio de una vez por todas, lograr una retirada completa (de las tropas israelíes) de la Franja de Gaza, romper el asedio y poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo", ha reiterado, antes de apostar por "un diálogo nacional" para "abrir un nuevo horizonte y construir una estrategia unificada a partir de los principios históricos y los derechos del pueblo".

"Rechazamos la tutela extranjera y afirmamos que la administración de Gaza debe ser puramente palestina, con participación árabe e internacional en la reconstrucción y la recuperación", ha dicho. "El mundo hoy nos apoya y apoya nuestro derecho a la libertad y la autodeterminación", ha reseñado el FPLP, que ha pedido además que los líderes de Israel rindan cuentas por sus acciones.

Trump ha desvelado en su cuenta en la red Truth Social que las partes han aceptado su propuesta tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto, tras lo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha hablado de "un gran día para Israel" y ha anunciado que su Ejecutivo se reunirá hoy para firmar el acuerdo. Por su parte, Hamás ha confirmado "un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros".

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos --entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.