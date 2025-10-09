Ucrania ordena la evacuación de familias con niños en varias zonas de Kramatorsk

Las autoridades de Ucrania han ordenado este jueves la evacuación "obligatoria" de familias con niños de varias zonas aledañas a la ciudad de Kramatorsk, en el este del país, ante los "constantes" bombardeos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Rusia.

El Ayuntamiento de Kramatorsk ha detallado en un comunicado las áreas que se verán afectadas por esta nueva orden y donde corren peligro tanto los edificios de viviendas como otras instalaciones de infraestructura civil. En este sentido, han advertido de que brindar servicios esenciales es "prácticamente imposible" y los equipos de emergencia corren peligro también si acceden a estos lugares.

Las autoridades ya habían denunciado horas antes un ataque con drones y bombas contra áreas industriales y residenciales de Kramatorsk. Al menos un civil ha resultado herido por estos ataques, que se han saldado también con daños para unas cien viviendas.