Agencias

Trump: rehenes israelíes serán liberados el lunes y Gaza será reconstruida

Por Newsroom Infobae

Guardar

Washington, 8 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes y agregó que “Gaza será reconstruida”.

Trump, durante una entrevista en la cadena Fox News, afirmó que, de acuerdo con los tratos alcanzados, los rehenes israelíes serán liberados al inicio de la próxima semana.

El mandatario señaló además que Estados Unidos "estará involucrado" en el proceso de reconstrucción de Gaza tras el acuerdo alcanzado.

Durante su intervención telefónica, el republicano sostuvo que Israel "no puede pelear contra el mundo" y que "ellos lo entienden", en referencia a la primera fase del plan de paz firmado este miércoles, que incluye la liberación de rehenes israelíes y palestinos, así como la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de Gaza.

"El mundo está unido para lograr este acuerdo", subrayó Trump, y añadió que incluso Irán "bendijo" la iniciativa.

El anuncio se produjo pocas horas después de que Trump confirmara oficialmente el nuevo acuerdo de paz para Gaza, elaborado con el apoyo de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El pacto contempla un alto el fuego inmediato y el inicio de un proceso de reconstrucción y reconciliación regional.

El presidente estadounidense busca ser considerado para el Premio Nobel de la Paz por su mediación en el conflicto y podría viajar a Egipto este fin de semana para participar en las fases finales previo a la liberación de rehenes. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

ONU celebra acuerdo de alto el fuego en Gaza y pide cumplirlo plenamente

Infobae

El Senado de EE.UU. rechaza bloquear los ataques de Trump en el Caribe

Infobae

Orsted recortará 2.000 empleos en dos años, la cuarta parte de su plantilla

Orsted recortará 2.000 empleos en

Trump asegura que los rehenes de Israel serán liberados el lunes

Infobae

Hamás dice que el acuerdo con Israel supone "el fin de la guerra" en Gaza con "garantías" de los mediadores

Hamás dice que el acuerdo