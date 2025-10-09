Transportes adjudica el mantenimiento de instalaciones de energía en el tren Madrid-Barcelona por 34 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 34 millones de euros (IVA incluido) un contrato para realizar el mantenimiento de las instalaciones de energía de tracción de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Noreste, en los tramos Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa y Zaragoza-Huesca.

Las instalaciones contempladas para estas labores incluyen las subestaciones de tracción, los centros de autotransformación, las instalaciones de telemando de energía, la línea aérea de contacto y sistemas asociados, las acometidas de energía, los calefactores de agujas, la energía y la iluminación de los túneles y las remotas de telemando.

El contrato, a ejecutar por Adif, abarca actividades de mantenimiento preventivo (ejecutado a intervalos determinados o de acuerdo con unos criterios prescritos), predictivo (basado en la monitorización del funcionamiento y los parámetros de los elementos) y correctivo (la subsanación de averías).

Incluye las eventuales ampliaciones en las instalaciones, debido a la puesta en servicio de nuevas líneas o tramos ferroviarios que tengan conexión directa con los tramos objeto del contrato o a cambios funcionales en dichos tramos.

"Mediante este contrato, que tendrá una vigencia de 48 meses, se garantiza la seguridad de las circulaciones, la fiabilidad de las instalaciones y el confort de los viajeros", defiende el Ministerio.

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que pretende desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.