Tiroteo en los alrededores del Palacio Nacional de Haití obliga a evacuar a ministros

Puerto Príncipe, 9 oct (EFE).- Un intenso tiroteo se produjo este jueves en el entorno del Palacio Nacional de Haití, mientras se celebraba en el lugar el primer consejo de ministros de la autoridades de transición en 18 meses en el poder, obligando a evacuar a varios de los participantes.

De momento no se ha informado de heridos en la zona del tiroteo, en Champ de Mars, la principal plaza pública de la capital.

De acuerdo con medios locales, en la reunión se encontraban el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y miembros de su Gabinete para decidir, entre otras cosas, sobre el presupuesto nacional para el nuevo ejercicio fiscal. EFE