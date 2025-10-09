Serbia carga con dureza contra Turquía por una entrega de drones a Kosovo

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha cargado con dureza contra Turquía por un acuerdo para vender drones a Kosovo que, a juicio de Belgrado, implica una violación del Derecho Internacional en un contexto especialmente tenso en la región de los Balcanes.

El primer ministro kosovar en funciones, Albin Kurti, anunció el miércoles la llegada al aeropuerto de Pristina de miles de drones Skydagger de fabricación turca, tres meses antes de lo previsto. Kurti resaltó que estos aparatos, de tipo kamikaze, están equipados con dispositivos explosivos y enmarcó la compra dentro de los esfuerzos de Kosovo por modernizar y equipar a su Ejército.

Sin embargo, Vucic se ha mostrado "consternado por el comportamiento de Turquía", ya que entiende que ha incurrido en una "brutal violación" de sus obligaciones internacionales, y se ha preguntado en su cuenta de X por "las verdaderas intenciones" ocultas tras el acuerdo.

"Ahora está completamente claro que Turquía no quiere estabilidad en los Balcanes Occidentales y sueña de nuevo con restaurar el Imperio Otomano", ha declarado, pese a que tradicionalmente el presidente serbio siempre había mantenido buena relación con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

Por su parte, la presidenta kosovar, Vjosa Osmani, ha recriminado también en redes sociales que Vucic cargue de manera "desvergonzada" contra un país miembro de la OTAN que, en su opinión, sólo pretende "ayudar" a Kosovo a "defender la paz". "Vucic se cree que puede amenazar a un gran país de la OTAN como Turquía de la misma manera que amenaza a los países vecinos", ha señalado.

En este sentido, ha recriminado al mandatario serbio que en lugar de acercarse a los países de la Alianza Atlántica busque cooperar en el ámbito de la defensa con Rusia, China e Irán.

Belgrado y Pristina no tienen relaciones desde la independencia unilateral de Kosovo en el año 2008, pese a los intentos auspiciados desde la Unión Europea en aras de la normalización diplomática. Una misión de la OTAN de 5.000 efectivos sigue vigilando la estabilidad en la frontera entre las dos partes.