Sánchez celebra el acuerdo de Israel y Hamás y pide "mirar al futuro" pero sin olvidar "las atrocidades vividas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo suscrito entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la implementación de la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha llamado a "mirar al futuro" pero con "memoria" para que no se repitan las "atrocidades" cometidas en Palestina.

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, Sánchez ha asegurado que su gobierno "celebra las noticias que llegan de Oriente Medio" y confía en que este sea "el comienzo de una paz justa y duradera".

"Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza. Pero también con justicia y con memoria", ha proseguido el jefe del Ejecutivo en su mensaje, recalcando la necesidad de no olvidar el pasado "para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás".

Las declaraciones de Sánchez tienen lugar después de que el Gobierno de Israel y la organización terrorista Hamás hayan alcanzado en las últimas horas un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en su red Truth Social, donde ha defendido que "todas las partes recibirán un trato justo" y ha asegurado que la firma de esta etapa inicial del denominado plan de paz supondrá que "todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna".

SE ABRE CAMINO LA ESPERANZA

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado que "se abre camino la esperanza" y ha defendido la necesidad de trabajar para que este primer acuerdo se concrete y se produzca la liberación de rehenes, la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y un alto el fuego.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha subrayado que también hay que "empezar a hablar de lo que puede ser el día después" y "ensanchar esa esperanza y caminar por fin hacia una paz que no solamente sea una paz puntual" sino que "sea definitiva" y que pasa, según él, por la solución de dos estados.

"Los que estamos a favor de la paz tenemos que apostarle todo a este acuerdo", ha esgrimido el ministro. Albares ha sostenido que la Autoridad Nacional Palestina es el "socio para la paz" del lado palestino y se ha mostrado "seguro de que antes o después encontraremos también nuestro socio para la paz en el pueblo de Israel".

EXTERMINIO VERGONZOSO EN GAZA

A su juicio, tanto el Gobierno israelí como su primer ministro, Benjamin Netanyahu, "tienen en sus manos conseguir la liberación de los rehenes, tienen en sus manos terminar con este exterminio vergonzoso (...) de gazatíes y de palestinos en Gaza y tiene en su mano empezar a dar pasos también para poder avanzar hacia una paz definitiva".

Albares ha subrayado que si el principio de acuerdo permite la liberación de los rehenes, la entrada de ayuda humanitaria y "poner fin a la escandalosa hambruna inducida en Gaza" y "para detener estas bombas que siguen exterminando día a día inocentes en Gaza ya habrá merecido la pena".

Pero desde luego, ha añadido, "España trabaja para eso y para mucho más, para poner en pie la solución de dos estados". En este sentido, ha dejado claro que "hasta que no lo consigamos España va a seguir denunciando las mismas cosas y teniendo la misma posición" que ha venido manteniendo hasta ahora.