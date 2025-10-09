Agencias

Rusia reitera su interés por mantener sus bases en Siria y propone utilizarlas como centros humanitarios

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades rusas han reiterado este jueves su interés por mantener sus bases militares en Siria, si bien con la necesidad de modificar su "funcionalidad" y ha propuesto que sirvan como centros de ayuda humanitaria.

"No nos oponemos al mando sirio, pero parece que tanto él como varios países de la región están interesados en tenernos allí", ha dicho el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en alusión a la base aérea de Jmeimim y a la naval en Tartús.

"El propósito de esta presencia ya no es, por supuesto, apoyar militarmente a las autoridades legítimas contra ciertas fuerzas de la oposición. Necesitamos reformatear su funcionalidad", ha explicado Lavrov en una entrevista para la prensa rusa, de la que se ha hecho eco la agencia Interfax.

Lavrov ha valorado que "podría ser útil para los sirios", pero también para los vecinos de la región y otros "muchos países" que la base naval y aérea se utilicen, por ejemplo, como "centro humanitario" desde el que "entregar suministros desde Rusia y los países del golfo Pérsico a los países africanos".

"Tenemos el convencimiento de que esta propuesta será muy demanda", ha dicho el jefe de la diplomacia rusa, quien ha confirmado que existe también "interés" y conversaciones al respecto con la parte siria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La falta de estructuras, estrategias gubernamentales y retención del talento: amenazas para la adopción de IA en España

Infobae

El escritor húngaro László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025

Infobae

AEMET emite un aviso rojo a partir del viernes en zonas de Alicante y la Región de Murcia: "Puede haber inundaciones"

AEMET emite un aviso rojo

Al Sisi dice que "el mundo asiste a un momento histórico" tras el acuerdo entre Israel y Hamás en Gaza

Al Sisi dice que "el

El Rey afirma que el acuerdo entre Israel y Hamas abre "una ventana a la esperanza", aunque apela a la "cautela"

El Rey afirma que el