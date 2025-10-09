Rusia reitera su interés por mantener sus bases en Siria y propone utilizarlas como centros humanitarios

Las autoridades rusas han reiterado este jueves su interés por mantener sus bases militares en Siria, si bien con la necesidad de modificar su "funcionalidad" y ha propuesto que sirvan como centros de ayuda humanitaria.

"No nos oponemos al mando sirio, pero parece que tanto él como varios países de la región están interesados en tenernos allí", ha dicho el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en alusión a la base aérea de Jmeimim y a la naval en Tartús.

"El propósito de esta presencia ya no es, por supuesto, apoyar militarmente a las autoridades legítimas contra ciertas fuerzas de la oposición. Necesitamos reformatear su funcionalidad", ha explicado Lavrov en una entrevista para la prensa rusa, de la que se ha hecho eco la agencia Interfax.

Lavrov ha valorado que "podría ser útil para los sirios", pero también para los vecinos de la región y otros "muchos países" que la base naval y aérea se utilicen, por ejemplo, como "centro humanitario" desde el que "entregar suministros desde Rusia y los países del golfo Pérsico a los países africanos".

"Tenemos el convencimiento de que esta propuesta será muy demanda", ha dicho el jefe de la diplomacia rusa, quien ha confirmado que existe también "interés" y conversaciones al respecto con la parte siria.