realme se alía con Ricoh para recuperar la autenticidad en la fotografía móvil con el realme GT 8 Pro

realme se ha asociado con Ricoh Imaging Company para desarrollar de manera conjunta la cámara del nuevo 'smartphone' de la compañía china, con el objetivo de ofrecer a los usuarios, especialmente a los jóvenes, una nueva herramienta inspirada en la tradición de las cámaras convencionales.

La colaboración, fraguada en los últimos cuatro años, pretende responder a las necesidades de los usuarios más jóvenes, que actualmente encuentran en el mercado un 'hardware' cada vez más parecido y algoritmos de procesado excesivo que restaban autenticidad a las fotos.

Para recuperar la autenticidad y el estilo propio, llevarán la tradición de las cámaras convencionales a la fotografía móvil, aprovechando con una cámara móvil que se inspira en la serie RICOH GR, conocida por su nitidez, portabilidad y rapidez de respuesta; valores que la hacen destacar en la fotografía callejera.

El primero en beneficiarse de esta colaboración será el 'smartphone' realme GT 8 Pro, que incorporará un sistema de cámara con innovaciones en capacidades ópticas, algoritmos de color, tonos de imagen y una interfaz personalizada que reproduce la experiencia de una cámara RICOH GR.

Este dispositivo presenta el icónico estilo analógico de RICOH y cinco tonos clásicos de imagen. Como explican en una nota de prensa, la propuesta busca añadir atmósfera y calidez emocional a cada foto.

El nuevo 'smartphone' se presentará el 14 de octubre en Pekín (China). La compañía tecnológica ya ha adelantado que está impulsado por el procesador Snapdragon 7 Gen 4, una batería Titan de 7.000mAh y carga ultrarrápida de 80W.

Una edición limitada inspirada en la serie Juego de Tronos incorpora, además, los temas personalizados de interfaz de usuario 'Ice' (Hielo) y 'Fire' (Fuego), que ofrecen efectos visuales cinematográficos.