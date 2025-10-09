Agencias

realme se alía con Ricoh para recuperar la autenticidad en la fotografía móvil con el realme GT 8 Pro

Por Newsroom Infobae

realme se ha asociado con Ricoh Imaging Company para desarrollar de manera conjunta la cámara del nuevo 'smartphone' de la compañía china, con el objetivo de ofrecer a los usuarios, especialmente a los jóvenes, una nueva herramienta inspirada en la tradición de las cámaras convencionales.

La colaboración, fraguada en los últimos cuatro años, pretende responder a las necesidades de los usuarios más jóvenes, que actualmente encuentran en el mercado un 'hardware' cada vez más parecido y algoritmos de procesado excesivo que restaban autenticidad a las fotos.

Para recuperar la autenticidad y el estilo propio, llevarán la tradición de las cámaras convencionales a la fotografía móvil, aprovechando con una cámara móvil que se inspira en la serie RICOH GR, conocida por su nitidez, portabilidad y rapidez de respuesta; valores que la hacen destacar en la fotografía callejera.

El primero en beneficiarse de esta colaboración será el 'smartphone' realme GT 8 Pro, que incorporará un sistema de cámara con innovaciones en capacidades ópticas, algoritmos de color, tonos de imagen y una interfaz personalizada que reproduce la experiencia de una cámara RICOH GR.

Este dispositivo presenta el icónico estilo analógico de RICOH y cinco tonos clásicos de imagen. Como explican en una nota de prensa, la propuesta busca añadir atmósfera y calidez emocional a cada foto.

El nuevo 'smartphone' se presentará el 14 de octubre en Pekín (China). La compañía tecnológica ya ha adelantado que está impulsado por el procesador Snapdragon 7 Gen 4, una batería Titan de 7.000mAh y carga ultrarrápida de 80W.

Una edición limitada inspirada en la serie Juego de Tronos incorpora, además, los temas personalizados de interfaz de usuario 'Ice' (Hielo) y 'Fire' (Fuego), que ofrecen efectos visuales cinematográficos.

