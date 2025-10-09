Prohens asistirá este viernes a la presentación de la final de la Copa Intercontinental 2025

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes al acto de presentación de la final de la Copa Intercontinental 2025 que se disputará entre los equipos Illes Balears Palma Futsal y el Club Atlético Peñarol, de Uruguay.

Durante el acto, que tendrá lugar a las 12.30 horas en el Consoalt de Mar, intervendrán la presidenta del Ejecutivo; el organizador de Mundo do Futsal, Anderson de Andrade; el director general del Palma Futsal, José Tirado, y el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares, Jordi Horrach.

La presentación finalizará con una fotografía de grupo con el trofeo de la Copa Intercontinental.