Patricia Cerezo desvela la reacción de Genoveva Casanova a la boda de Cayetano y Bárbara Mirjan

Apasionada de la moda e inseparable de su pareja Kiko Gámez, con el que vive en una continua luna de miel desde que iniciaron su relación en 2021, Patricia Cerezo ha sido una de las invitadas a la gala de los Premios Talento Fashion 2025 que la revista '¡Hola Fashion!' ha entregado en la noche de este miércoles en una exclusiva velada en el Consulado General de Italia en Madrid.

Una cita muy especial en la que la presentadora, radiante, ha dejado la puerta más abierta que nunca a una boda con el empresario -del que se confiesa enamoradísima-, además de salir al paso de las especulaciones sobre el enfado de su gran amiga Genoveva Casanova por la boda de su exmarido Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan el pasado 4 de octubre en Sevilla.

"Ya llevamos cuatro años, cuatro ya larguitos. Y muy bien, muy feliz. Maravilloso. Es que muy bueno, lo recomiendo a todo el mundo. Hay que aguantar la crisis de los tres, no sé si hay de los siete, pero esta es buena y la verdad es que pinta bien, sí" ha revelado, destacando que si tuviese que destacar solo un talento de Kiko ese sería "la paciencia infinita que tiene conmigo".

"Y luego pues me pondría en plan ñoña y enumero muchos, es súper inteligente, es generoso, es divertido... pero creo que la paciencia para mí es que es una virtud que como yo no la tengo, me parece algo inalcanzable" ha expresado sin ocultar que se le "cae la baba" con su novio.

De ahí que confiese que "el siguiente paso normal y lógico" sería una boda: "Espero que llegue pronto". "Luego voy de moderna por la vida, pero esas cositas me gusta todavía que el chico le pida matrimonio, pero bueno, que no tengo ningún problema en pedirlo o dejarlo caer. Pero no sé, soy muy romántica. Sí, porque hablamos de planes de vida, de proyectos, de todo y claro que forma parte de nuestra vida y de nuestra ilusión. Yo creo que en la vida hay que tener siempre proyectos y un proyecto de vida es precioso" reconoce, dejando abierta la posibilidad de darse el 'sí quiero' en 2026.

Y aunque todavía no ha pensado cómo sería su enlace, sí afirma que "con la edad filtras más y estará la gente que quiero que esté y que sea feliz porque yo soy feliz. Y hombre, gracias a Dios tengo buenos amigos, familia maravillosa y estarían todos los que tienen que estar".

Una de ellas, Genoveva Casanova, en el punto de mira después de que se especulase que ha regresado a México para poner tierra de por medio por la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján, que no le habría sentado nada bien.

Rumores que ha desmentido la revista '¡Hola!' que ha desvelado que la mexicana tiene una maravillosa relación con la nueva mujer de su exmarido y antes del enlace tuvo el detalle de mandarle un bonito mensaje para desearle lo mejor en su gran día.

También Patricia, que íntima amiga de Genoveva ha afirmado que "no tengo ni idea de si le mandó el mensaje, pero vamos, que estoy segura de que se alegra muchísimo por la boda y además me consta que quiere mucho a Bárbara y que les desea lo mejor".

"No creo que se haya ido en plan despechada, ella es mexicana. No tengo ni idea, si os soy sincera. Aparte que yo no hablaría de su vida y cada una que hable de la suya, pero no tengo ni idea. Pero seguro que le ha felicitado y le ha deseado lo mejor, estoy segura. Le pega mucho" ha zanjado.