Agencias

María Palacios evita pronunciarse ante las últimas polémicas de su marido, Alessandro Lequio

Por Newsroom Infobae

Guardar

El nombre de Alessandro Lequio ha sonado con fuerza en los últimos meses por los platós de televisión. Primero fue por las memorias de Mar Flores, donde sale su 'personaje' y no queda en buen lugar tras asegurar que estuvo detrás de la venta de las fotografías que se publicaron en 'Interviú'... y después ha sido Sonia Moldes quien lo ha situado en la palestra mediática.

A pesar de todas las turbulencias que hay en su vida y todo lo que se ha dicho de él, de su pasado y de la forma que tenía de relacionarse con las mujeres, Alessandro Lequio aguanta el tipo como puede y se defiende -como puede también- cada vez que alguien le ataca públicamente.

Sin embargo, su mujer, María Palacios se mantiene al margen. La comunicadora siempre ha tenido un perfil bajo y nunca ha entrado en las polémicas en las que se ve envuelta su marido. Ni ahora ni antes.

Este jueves, 9 de octubre, Palacios ha acudido a la presentación de la última novela de Belén Junco, 'La digna heredera' y allí ha sido preguntada por la situación en la que se encuentra tras estos testimonios que han puesto en el punto de mira a su marido.

Con la elegancia que le caracteriza y la simpatía que siempre demuestra tener con la prensa, María no ha entrado en opinar acerca de las últimas noticias, pero ha confesado estar "muy bien". Eso sí, le ha pedido a los reporteros respeto al no querer entrar en las polémicas: "Pero entenderás... comprenderás que no voy a entrar, pero estoy estupendamente bien".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno expresa "máxima tranquilidad" tras la propuesta de Trump: "España es un miembro comprometido con la OTAN"

El Gobierno expresa "máxima tranquilidad"

El Gobierno expresa "máxima tranquilidad" tras propuesta de Trump: "España es un miembro comprometido con la OTAN"

El Gobierno expresa "máxima tranquilidad"

El jefe de la delegación negociadora de Hamás dice haber recibido "garantías" de EEUU para fin "de guerra"

El jefe de la delegación

Trump propone expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el gasto en defensa

Trump propone expulsar a España

Netanyahu se reúne con los dos enviados de Trump antes del comienzo de la reunión para aprobar el plan de Gaza

Netanyahu se reúne con los