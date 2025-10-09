León XIV pide "destruir las estructuras de injusticia" y pobreza en su primera exhortación

Ciudad del Vaticano, 9 oct (EFE).- El papa León XIV ha asegurado que "las estructuras de injusticia" que perpetúan la pobreza deben ser "destruidas" con políticas que transformen la sociedad, según figura en su primera exhortación apostólica, 'Dilexi te', publicada este jueves.

"Las estructuras de injusticia deben ser reconocidas y destruidas con la fuerza del bien, a través de un cambio de mentalidad, pero también con la ayuda de las ciencias y la técnica, mediante el desarrollo de políticas eficaces en la transformación de la sociedad", sostiene en este primer documento de su magisterio.

El papa estadounidense, con nacionalidad peruana, ha publicado la exhortación 'Dilexi te' (Te he amado), una defensa de la atención hacia los pobres en línea con su antecesor, Francisco, que había empezado a preparar este texto antes de morir el pasado abril.

El documento empieza subrayando que "el compromiso en favor de los pobres y con el fin de remover las causas sociales y estructurales de la pobreza, aun siendo importante en los últimos decenios, sigue siendo insuficiente" en todo el mundo.

Esto, alega, se debe también a un tipo de sociedad que "privilegia algunos criterios de orientación de la existencia y de la política marcados por numerosas desigualdades".

"La ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada mueve a muchas personas a tener una visión de la existencia basada en la acumulación de la riqueza y del éxito social a toda costa, que se ha de conseguir también en detrimento de los demás y beneficiándose de ideales sociales y sistemas políticos y económicos injustos, que favorecen a los más fuertes", denuncia.

Por eso, considera "paradójico" un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos mientras "vemos crecer algunas élites de ricos que viven en una burbuja muy confortable y lujosa".

"Eso significa que todavía persiste —a veces bien enmascarada— una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano", asevera.

León XIV, durante muchos años de su vida misionero en Perú, apunta que "los pobres no están por casualidad" y cita la encíclica 'Fratelli tutti' (2020) de Francisco para denunciar las reglas económicas que resultaron "eficaces para el crecimiento pero no así para el desarrollo humano integral" de las personas.

"Obviamente entre los pobres hay también quien no quiere trabajar, quizás porque sus antepasados, que han trabajado toda la vida, han muerto pobres. Pero hay muchos —hombres y mujeres— que de todas maneras trabajan desde la mañana hasta la noche, a veces recogiendo cartones(...), aunque este esfuerzo sólo les sirva para sobrevivir", sostiene.

Por otro lado, defiende la defensa de los más pobres como centro de la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente desde el Concilio Vaticano II (1962-1965) y consolidada en el papado de Juan Pablo II y enseñanzas sucesivas como las de Bergoglio.

Una preocupación que ha ido al paso de los últimos siglos de cambios sociales, alumbrando una "nueva conciencia" sobre los marginados.

"La aceleración de las transformaciones tecnológicas y sociales de los últimos dos siglos, llena de trágicas contradicciones, no sólo ha sido sufrida, sino también afrontada y pensada por los pobres. Los movimientos de trabajadores, de mujeres y de jóvenes, así como la lucha contra la discriminación racial, han dado lugar a una nueva conciencia de la dignidad de los marginados", reconoce.

León XIV también incluye en esta exhortación conceptos capitales de Francisco, como la "cultura del descarte", y cree "preciso seguir denunciando" la "dictadura de una economía que mata", retomando este término del documento 'Evangelii Gaudium' (2013) del argentino.

El texto critica que "no faltan teorías que intentan justificar" la pobreza para reclamar que, en cualquier caso, "la dignidad de cada persona humana debe ser respetada ahora, no mañana".

"Es una auténtica alienación aquella que lleva sólo a encontrar excusas teóricas y no a tratar de resolver hoy los problemas concretos de los que sufren", zanja.

Ciudad del Vaticano, 9 oct (EFE).- El papa León XIV cree que la pobreza también es "preocupante" en los países ricos, como en Europa, donde "cada vez más familias" no llegan a final de mes, según advierte en su primera exhortación apostólica, publicada este jueves.

"En los países ricos las cifras relativas al número de pobres tampoco son menos preocupantes. En Europa hay cada vez más familias que no logran llegar a fin de mes. En general, se percibe que han aumentado las distintas manifestaciones de la pobreza", sostiene.

León XIV ha publicado el primer gran documento de su magisterio, la exhortación 'Dilexi te' (Te he amado), una defensa de los pobres que sigue la herencia de su antecesor, el argentino Francisco, que había empezado a preparar este texto antes de morir el pasado abril.

En sus páginas, el nuevo papa dice que "no debemos bajar la guardia respecto a la pobreza" y expresa particular preocupación por "las graves condiciones en las que se encuentran muchísimas personas a causa de la falta de comida y de agua" en todo el mundo.

"Cada día mueren varios miles de personas por causas vinculadas a la malnutrición", afirma.

Además alerta de que la pobreza "ya no se configura como una única condición homogénea" sino que deriva en múltiples formas de empobrecimiento "económico y social", reflejando "el fenómeno de las crecientes desigualdades también en contextos generalmente acomodados".

En este sentido, subraya que en la actualidad la pobreza "es un fenómeno variado" que no se limita solo a lo material.

"En efecto, existen muchas formas de pobreza: aquella de los que no tienen medios de sustento material, la pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades, la pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad", afirma.