La UNRWA afirma que el acuerdo entre Israel y Hamás para Gaza es "un enorme alivio" y pide apoyo a su labor

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha afirmado este jueves que el acuerdo alcanzado por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz de la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, supone "un enorme alivio" y ha pedido a la comunidad internacional que apoye sus trabajos para entregar ayuda humanitaria a la población".

"El acuerdo para garantizar finalmente un alto el fuego en Gaza y liberar a los rehenes es un enorme alivio", ha sostenido el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, quien ha dicho que el pacto "traerá un alivio a las personas que sobrevivieron a los peores bombardeos, desplazamientos, pérdidas y dolor durante dos largos años". "Después de su terrible experiencia, los rehenes y los detenidos palestinos finalmente se reunirán con sus familias", ha aplaudido.

"La UNRWA tiene alimentos, medicinas y otros suministros básicos listos para enviar a Gaza. Tenemos suficiente para abastecer de alimentos a toda la población durante los próximos tres meses", ha destacado, antes de insistir en que los equipos del organismo "son cruciales para la aplicación de este acuerdo, incluida la prestación de servicios básicos como atención médica y educación".

Así, ha subrayado que "hay más de 660.000 niños que esperan con ansias volver a la escuela". "Los docentes de UNRWA están listos para ayudarlos a lograrlo", ha destacado Lazzarini, quien ha pedido "a todos los Estados miembro" que "apoyen a la UNRWA para que realice su labor de asistencia a las personas necesitadas en el próximo período crítico" en el enclave costero palestino.

Trump ha desvelado que las partes han aceptado su propuesta tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto, tras lo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha hablado de "un gran día para Israel" y ha anunciado que su Ejecutivo se reunirá hoy para firmar el acuerdo. Por su parte, Hamás ha confirmado "un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros".

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos --entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.