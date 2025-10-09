Agencias

La UE recrimina a Tayikistán que no detenga a Putin pese a sus "obligaciones" con el TPI

Por Newsroom Infobae

La Unión Europea ha afeado este jueves a Tayikistán que haya incumplido sus "obligaciones" con el Estatuto de Roma y haya permitido la visita oficial del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el que pesa una orden de arresto dictada por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes en Ucrania.

La UE, a través del Servicio de Acción Exterior que dirige Kaja Kallas, ha subrayado en un comunicado su "contundente apoyo" a los esfuerzos internacionales para que Rusia rinda cuentas por sus abusos, en aras de "los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación" y a las "garantías de no repetición".

Por ello, aspira a la "cooperación" de "todos los Estados" con las investigaciones emprendidas por la Fiscalía del TPI. El tribunal carece de servicios propios para aplicar órdenes de arresto como la de Putin, por lo que depende en última instancia de la ejecución por parte de los Estados firmantes del Estatuto de Roma.

