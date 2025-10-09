La UE insiste en la libertad de navegación ante el asalto israelí a la nueva flotilla humanitaria

La Unión Europea ha reiterado este jueves que debe respetarse la libertad de navegación tras la nueva intercepción de la Flotilla de la Libertad, abordada el miércoles por militares israelíes en aguas internacionales en el mar Mediterráneo con ocho españoles a bordo.

"Debe respetarse la libertad de navegación en virtud del Derecho Internacional", ha afirmado un portavoz europeo en respuesta a Europa Press, sobre el asalto del Ejército israelí a las embarcaciones de la flotilla.

Las autoridades israelíes han enviado a los activistas a la prisión de Ktziot, situada en el desierto del Négev, según han confirmado este jueves abogados de la organización Adalah.

La Flotilla de la Libertad, una iniciativa en la que participaban nueve barcos y que intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, fue abordada en la madrugada del miércoles por las tropas israelíes, días después del asalto militar de Israel contra la Global Sumud Flotilla cuando buscaba igualmente llegar a las costas del enclave palestino.

En este caso han sido detenidos 145 tripulantes de la flotilla, de los cuales a un centenar los abogados de Adalah pudieron dar "consulta legal". La organización denuncia que las embarcaciones de la flotilla humanitaria "fueron interceptadas ilegalmente por fuerzas navales israelíes en su ruta hacia Gaza".