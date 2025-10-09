La falta de estructuras, estrategias gubernamentales y retención del talento: amenazas para la adopción de IA en España

El 99 por ciento de las organizaciones consideran que España es una potencia global de inteligencia artificial (IA) o puede serlo en tres años, sin embargo, apuntan la falta de infraestructura informática, la ausencia de estrategias gubernamentales adecuadas, la financiación pública limitada y la retención del talento, como los principales obstáculos para su ascenso en el sector.

Así se desprende del nuevo estudio elaborado por Red Hat, que destaca la relevancia de la IA para las estrategias de TI de las organizaciones españolas, y cómo España se sitúa entre los países más optimistas de Europa respecto al impulso de esta tecnología, junto a Alemania, Suecia y Países Bajos, con un 98 por ciento de las organizaciones que consideran a sus países potencias globales en IA.

A pesar de la confianza en la capacidad de España en el escenario global de IA, los encuestados también han puntualizado algunas de las principales razones que obstaculizan su ascenso hacia una potencia de esta tecnología.

En concreto, el 52 por ciento se ha referido a la falta de infraestructura informática. Igualmente, la ausencia de una política y estrategia gubernamental adecuadas son una de las principales desventajas para el 49 por ciento de los profesionales de TI y la financiación pública limitada se presenta como un problema para el 44 por ciento.

A todo ello se le suma que el 95 por ciento de las organizaciones encuestadas ha afirmado que, por el momento, todavía no están generando valor para sus clientes a partir de sus inversiones en tecnologías impulsadas por IA.

MÁS INVERSIÓN Y CÓDIGO ABIERTO PARA LA ESTRATEGIA TI

No obstante, aún identificando estos problemas, las organizaciones españolas prevén aumentar la inversión en IA en un promedio del 20 por ciento para el próximo año 2026, dispuestas a continuar apostando por esta tecnología para impulsa sus servicios.

De esta forma, según ha puntualizado Red Hat, para superar los desafíos y "ayudar a convertir las ambiciones en realidad" las organizaciones españolas están adoptando el código abierto "en todas las facetas de su estrategia TI".

Concretamente, el estudio refleja que el 100 por cien de los encuestados considera que el 'software' de código abierto empresarial es importante para su estrategia de IA, así como para la virtualización y optimización de costes (90 por ciento). A ello se le añade que un 98 por ciento lo estima igualmente importante para la seguridad.

Siguiendo esta línea, otras de las principales prioridades para las organizaciones en su estrategia de IA son la realineación de la estrategia en la nube para la IA (88 por ciento) y la flexibilidad para dar soporte a modelos de IA (87 por ciento).

RETENCIÓN DE TALENTO Y OTRAS BARRERAS

Por otra parte, el estudio también refleja que la retención y el desarrollo del talento adecuado continúan siendo un desafío importante. Así, por segundo año consecutivo, la IA lidera la lista de brechas de habilidades urgentes en España, una preocupación compartida con el 85 por ciento de los encuestados.

Más concretamente, las organizaciones identifican escasez de habilidades a la hora de conectar la IA con los datos corporativos en el 53 por ciento de los casos, seguida de la capacidad de utilizar eficientemente las funciones de IA (51 por ciento) y la formación general de negocio para el uso de la IA (42 por ciento).

Igualmente, otras barreras significativas a la hora de adoptar la IA es la capacidad de integrarla con los sistemas existentes (37 por ciento), las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de datos (36 por ciento) y la ausencia de un valor comercial claro o ROI (32 por ciento).

Además, casi todos los encuestados (98 por ciento) dice estar experimentando el fenómeno de la 'IA en la sombra'. Esto es, el uso no autorizado de herramientas de IA por parte de los empleados a la hora de ejecutar sus tareas.

"Las barreras que identifican, la integración con los sistemas existentes, la seguridad de los sistemas y la búsqueda de un ROI claro, son precisamente los problemas que surgen cuando se intenta llevar la IA del laboratorio a la realidad", ha reflexionado la directora nacional de Red Hat para España y Portugal, Julia Bernal, quien ha señalado que es por ello que "la conversación ha evolucionado".

"Ya no se trata de qué modelo de IA usar sino de cómo construir una plataforma tecnológica que permita a las empresas hacerlo con una postura de seguridad más sólida, con mayor escalabilidad y de manera más rentable", ha sentenciado.

Es en este marco donde un enfoque basado en el código abierto "se convierte en un habilitador estratégico clave", ha apostillado, al tiempo que ha reflejado la necesidad de las empresas de disponer de flexibilidad para conectar sus datos, gestionar la gobernanza y escalar soluciones sin que los costes se disparen.

LA COMPLEJIDAD DE LA IA EN LA NUBE

Otro de los aspectos que recoge el estudio de Red Hat es el uso de la nube, que se mantiene entre las tres prioridades de las organizaciones TI, aunque también señalan que IA introduce "una complejidad adicional" en este campo al requerir "una alineación con las estrategias de nube en constante evolución".

En el caso de España, la principal barrera para la adopción de la nube es el "apoyo limitado de la dirección", según ha indicado el 72 por ciento de las empresas. Al hilo, el 71 por ciento se ha referido a las preocupaciones de soberanía y el 70 por ciento a las pausas en la inversión en infraestructura debido a la "incertidumbre del mercado".

En cuanto a la estrategia de soberanía en la nube para los próximos 18 meses, Red Hat ha señalado que los encuestados españoles priorizan la transparencia y la auditabilidad (90 por ciento), así como "la colaboración entre geografías específicas" (89 por ciento) y el control operativo y la autonomía (88 por ciento).