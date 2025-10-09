La exposición 'El sueño de la razón' muestra a través de cerca de 300 obras un viaje visual desde el grabado a la IA

Espacio Fundación Telefónica ha presentado este jueves la exposición 'El sueño de la razón. Del Siglo de las Luces a la Inteligencia Artificial', en colaboración con el Museo Universidad de Navarra, un viaje visual por las formas de conocer y representar la realidad.

Desde el uso del dibujo y el grabado en el siglo XVIII, puestos al servicio de la ciencia, hasta la revolución que supuso la fotografía y que encuentra hoy un nuevo eco con la inteligencia artificial, la muestra revela cómo las imágenes y las tecnologías que las acompañan han configurado nuestra manera de comprender el mundo.

Comisariada por Valentín Vallhonrat e Ignacio Miguéliz, la exposición reúne cerca de 300 obras, procedentes en su mayoría de la colección del Museo Universidad de Navarra y la colección Fernández Holmann.

Entre ellas, se incluyen importantes grabados del siglo XVIII y XIX, junto a destacados ejemplos de la incipiente fotografía que ilustró el Mediterráneo oriental. Una revolución visual similar a la actual, en las que la creación de imágenes mediante inteligencias artificiales entrenadas con una ingente cantidad de datos, y combinada con tecnologías de altísima resolución, abre una fascinante vía hacia nuevas formas de conocimiento.

Así lo demuestran las instalaciones de Anna Ridler, Quayola, Beauty of Science y ScanLAB Projects donde la realidad ya no solo se captura, sino que se genera mediante algoritmos y modelos matemáticos.

En este sentido, la exposición propone una conversación entre pasado y presente, un diálogo entre grabados, fotografías e instalaciones contemporáneas de arte digital -con tecnologías como el big data, los láseres LiDAR o la Inteligencia Artificial- que invita a reflexionar sobre cómo las imágenes, lejos de ser meras representaciones pasivas, han sido -y continúan siendo- herramientas activas en la configuración de nuestra relación con la verdad.

La exposición va acompañada de un programa de actividades complementarias: visitas comentadas para particulares los miércoles a las 12.00 horas y a las 17.00 horas, y los sábados a las 12.00 horas; para grupos concertados con y sin necesidades especiales.

Además, hay talleres para familias (niños y niñas de 6 a 12 años) los domingos de 11:30 horas a 13:30 horas a partir del 19 de octubre de 2025 y para público escolar de martes a viernes a partir de las 10.00 horas para escolares de todas las etapas educativas.