Agencias

La exposición 'El sueño de la razón' muestra a través de cerca de 300 obras un viaje visual desde el grabado a la IA

Por Newsroom Infobae

Guardar

Espacio Fundación Telefónica ha presentado este jueves la exposición 'El sueño de la razón. Del Siglo de las Luces a la Inteligencia Artificial', en colaboración con el Museo Universidad de Navarra, un viaje visual por las formas de conocer y representar la realidad.

Desde el uso del dibujo y el grabado en el siglo XVIII, puestos al servicio de la ciencia, hasta la revolución que supuso la fotografía y que encuentra hoy un nuevo eco con la inteligencia artificial, la muestra revela cómo las imágenes y las tecnologías que las acompañan han configurado nuestra manera de comprender el mundo.

Comisariada por Valentín Vallhonrat e Ignacio Miguéliz, la exposición reúne cerca de 300 obras, procedentes en su mayoría de la colección del Museo Universidad de Navarra y la colección Fernández Holmann.

Entre ellas, se incluyen importantes grabados del siglo XVIII y XIX, junto a destacados ejemplos de la incipiente fotografía que ilustró el Mediterráneo oriental. Una revolución visual similar a la actual, en las que la creación de imágenes mediante inteligencias artificiales entrenadas con una ingente cantidad de datos, y combinada con tecnologías de altísima resolución, abre una fascinante vía hacia nuevas formas de conocimiento.

Así lo demuestran las instalaciones de Anna Ridler, Quayola, Beauty of Science y ScanLAB Projects donde la realidad ya no solo se captura, sino que se genera mediante algoritmos y modelos matemáticos.

En este sentido, la exposición propone una conversación entre pasado y presente, un diálogo entre grabados, fotografías e instalaciones contemporáneas de arte digital -con tecnologías como el big data, los láseres LiDAR o la Inteligencia Artificial- que invita a reflexionar sobre cómo las imágenes, lejos de ser meras representaciones pasivas, han sido -y continúan siendo- herramientas activas en la configuración de nuestra relación con la verdad.

La exposición va acompañada de un programa de actividades complementarias: visitas comentadas para particulares los miércoles a las 12.00 horas y a las 17.00 horas, y los sábados a las 12.00 horas; para grupos concertados con y sin necesidades especiales.

Además, hay talleres para familias (niños y niñas de 6 a 12 años) los domingos de 11:30 horas a 13:30 horas a partir del 19 de octubre de 2025 y para público escolar de martes a viernes a partir de las 10.00 horas para escolares de todas las etapas educativas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

AECOS presenta un programa para mejorar la prevención, el diagnóstico y la calidad de vida de pacientes con osteoporosis

AECOS presenta un programa para

VÍDEO: Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación hoy del acuerdo

Infobae

Bruselas anuncia 618 millones en inversiones para acelerar la transición energética en ocho países de África

Infobae

Detenido en India el dueño de una farmacéutica por fabricar un jarabe vinculado a la muerte de 21 niños

Infobae

La casa de Vinícius Júnior en La Moraleja sufre un incendio originado en la sauna

La casa de Vinícius Júnior