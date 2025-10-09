La Eurocámara denuncia las incursiones en el espacio aéreo europeo y avisa de la "guerra híbrida y militar" rusa

El Parlamento Europeo ha denunciado este jueves las incursiones en el espacio aéreo europeo con drones y aeronaves, una serie de incidentes que ha achacado a la "guerra híbrida y militar" que libra Rusia contra la Unión Europea.

En una resolución, la Eurocámara conde a "las acciones imprudentes y en escalada de Rusia" tras los episodios vividos en Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía, con invasiones de su espacio aéreo, además de las incursiones de drones en infraestructuras en Dinamarca, Suecia y Noruega.

Según el Parlamento Europeo estos incidentes forman parte de la "guerra militar e híbrida sistemática y las provocaciones de Rusia contra la Unión y sus Estados miembro", a quien consideran "plena e inequívocamente responsable" de las incursiones en el espacio aéreo polaco, estonio y rumano.

Estas acciones de sabotaje equivalen, según la Eurocámara, a a terrorismo patrocinado por el Estado, "aunque no superen el umbral de la agresión armada".

Ante esto, los eurodiputados dan la bienvenida a "medidas coordinadas, unidas y proporcionadas contra todas las violaciones de su espacio aéreo", apuntando a la opción de derribar las aeronaves que supongan "amenazas aéreas". En este sentido, aplauden la iniciativa de la Comisión Europea para poner en pie un muro antidrones que sea capaz de detectar, identificar y responder a futuras incursiones.

Es por ello que la Eurocámara reclama "determinación" de Europa para dejar claro que "cualquier intento por parte de un tercer país de violar la soberanía de los Estados miembro será inmediatamente objeto de represalias".

Igualmente, el texto insiste en que la UE incremente el peaje de la agresión rusa a Ucrania y aumente la eficacia y el impacto de las sanciones a Rusia. Este castigo tiene que extenderse, según los eurodiputados, a actores como Bielorrusia, Irán y Corea del Norte que facilitan la agresión y también a empresas chinas que suministran a Rusia bienes de doble uso y componentes militares indispensables para la fabricación de drones y misiles.