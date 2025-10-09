La CIJ se pronunciará este mes sobre las obligaciones de Israel de permitir trabajar a la ONU en Palestina

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá el 22 de octubre la opinión requerida desde la Asamblea General de la ONU sobre las supuestas obligaciones de Israel a la hora de permitir la labor de organizaciones de Naciones Unidas en los Territorios Palestinos Ocupados.

El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando la Asamblea General aprobó una resolución en la que pidió a la CIJ una opinión consultiva sobre el papel que Israel debe tener como "potencia ocupante" a la hora de facilitar la asistencia a la población palestina, en un contexto marcado además por la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza y los límites a la entrada de ayuda.

El tribunal, con sede en La Haya y responsable de dirimir las diferencias entre Estados, abrió entonces un proceso que llevó a que en abril más de 40 países y organizaciones, entre ellos España, expusiesen su visión sobre este tema en una serie de vistas.

El CIJ tiene también pendiente otro procedimiento contra Israel, iniciado por Sudáfrica, referido al actual conflicto y en el que se advierte de la posible violación de la Convención contra el Genocidio. Los jueces ya han dictado en este caso varias medidas provisionales y vinculantes en las que reclamaban a las autoridades israelíes evitar potenciales abusos, sin que se tradujese en cambios sobre el terreno.