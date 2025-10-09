Jessica Bueno no puede retener las lágrimas al recordar a su ex pareja, Luitingo

Tras más de un mes de convivencia en 'Supervivientes All Stars', loss sentimientos están a flor de piel y en esta ocasión ha sido Jessica Bueno la que no ha podido reprimir los suyos al ver a sus compañeros, Alejandro Albalá y Miri Pérez, hablar de amor. Con lágrimas en los ojos, la concursante se acordaba de su anterior pareja, Luitingo, cuyo amor también surgió en un reality de telvisión.

"No quiere decir nada pero me ha recordado a esta histoira, fueron días muy bonitos" reconocía Jessica a pesar del final que tuvo esta historia de amor. Cuando Jorge Javier le preguntaba si había llegado a enamorarse de verdad de él, Jessica mostraba su lado más sincero: "Hombre claro, sino no iba a estar un año entero con él". Aunque ahora Jessica recuerda esta historia con nostalgia, la concursante asegura que tomaron la decisión correcta al separarse: "Cada uno lleva su vida, creo que la decisión que tomamos fue la más madura para los dos, no podía ser, estábamos en momentos vitales muy diferentes, llegó un momento que nos superó la vida, sobre todo la mía".

Consciente de que Luitingo tiene ahora una nueva pareja, Jessica aprovechó la ocasión para desearle todo lo mejor y dejar muy claro que para ella lo más importante en estos momentos es su bienestar. "Espero que sea muy feliz, antes de estar aquí supe que tiene pareja. Ahora yo solo pienso en mí, en mi felicidad y en lo que quiero yo" sentenciaba Jessica reconociendo que está especialmente sensible en estos días.