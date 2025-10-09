Israel confirma un ataque que ha dejado alrededor de 40 personas bajo los escombros en ciudad de Gaza

El Ejército de Israel ha confirmado que ha llevado a cabo este jueves un ataque en ciudad de Gaza que, según las autoridades gazatíes, ha dejado alrededor de 40 personas bajo los escombros, todo ello después de que hayan alcanzado un alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave y que se encuentra a la espera del visto definitivo de Israel para que entre en vigor.

"Hace poco tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado una célula terrorista de la organización terrorista Hamás en el norte de la Franja de Gaza, que operaba cerca de las tropas y representaba una amenaza inmediata para las fuerzas que operaban en la zona", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Al mismo tiempo, Hamás ha denunciado que "la horrible masacre perpetrada" es un "nuevo crimen brutal, mediante el cual el Gobierno del criminal de guerra (Benjamin) Netanyahu busca manipular las reglas y obstaculizar los esfuerzos para implementar el acuerdo de cese de la guerra y la agresión contra Gaza".

Así, ha exigido que Estados Unidos y los mediadores "asuman sus responsabilidades con respecto a estos brutales crímenes, lo condenen e intervengan de inmediato para obligar a la ocupación a dejar de atacar a niños inocentes y civiles indefensos".

Hace menos de 24 horas, el Gobierno de Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto. Por su parte, el Gobierno israelí está reunido para votar si da 'luz verde' al acuerdo.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos --entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.