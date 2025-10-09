Intel ya fabrica los procesadores Panther Lake, los primeros en Intel 18A

Intel ha presentado los procesadores Intel Core Ultra serie 3 para ordenadores con inteligencia artificial (IA), los primeros construidos con el proceso Intel 18A que empezarán a llegar al mercado a finales de año.

Los procesadores Panther Lake son el primer producto de la compañía construido en Intel 18A de 2 nanómetros, el proceso semiconductor más avanzado que Intel ha desarrollado y fabricado en Estados Unidos, que mejora el rendimiento por vatio en hasta un 15 por ciento y la densidad de chips en un 30 por ciento frente a Intel 35.

Intel 18A emplea una nueva arquitectura de transistores RibbonFET que permite un empaquetado más ajustado y una conmutación más eficiente para mejorar el rendimiento y eficiencia energética, así como un sistema de suministro de energía por la parte trasera (PowerVia), que mejora el flujo de energía y la entrega de señal.

La tecnología de empaquetado avanzado y apilamiento de chips 3D Foveros permite el apilamiento e integración de múltiples 'chiplets' en diseños avanzados de SoC, ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y rendimiento a nivel de sistema.

Detrás de Panther Lake se encuentra Intel Core Ultra serie 3 para ordenadores con inteligencia artificial (IA), que ofrecen una eficiencia energética al nivel de Lunar Lake y rendimiento de clase Arrow Lake, como informa la compañía en una nota de prensa.

Presentan hasta 16 nuevos núcleos de rendimiento (P-cores) y núcleos eficientes (E-cores), que ofrecen un rendimiento del CPU 50 por ciento más rápido en comparación con la generación anterior. E incluyen la nueva GPU Intel Arc con hasta doce núcleos Xe que ofrece un rendimiento gráfico del más de 50 por ciento en velocidad de gráficos.

Estos procesadores también presenta un diseño XPU equilibrado para una aceleración de inteligencia artificial con hasta 180 TOPS (billones de operaciones por segundo).

Panther Lake se dirigen a equipos de consumo y comerciales, así como a dispositivos de videojuegos y soluciones 'edge'. La compañía ha confirmado que ya están en producción, con el objetivo de iniciar los envíos a los clientes a finales de este año.