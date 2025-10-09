Google Cloud lanza Gemini Enterprise, una plataforma de acceso a la IA en el entorno de trabajo

Google Cloud ha anunciado el lanzamiento de Gemini Enterprise, una plataforma diseñada para ayudar a las organizaciones a explotar las posibilidades de los agentes de la inteligencia artificial (IA) para transformar la productividad, la interacción con los clientes y la innovación.

Gemini Enterprise es una plataforma impulsada por los modelos Gemini más avanzados de Google, que ofrece una interfaz de chat intuitiva y sirve como un punto de acceso único a la IA de la empresa para todos los empleados.

Su uso no requiere código de programación, e incluye una serie de agentes de Google predefinidos para tareas especializadas, como realizar análisis en profundidad y extraer conclusiones a partir de los datos.

Gemini Enterprise se conecta de forma segura y directa a los datos de la empresa, como Google Workspace o Microsoft 365, o en aplicaciones como Salesforce y SAP. Todo ello se gestiona con un marco de gobernanza centralizado, de modo que una organización puede ver, proteger y auditar todos sus agentes desde un solo lugar.

Google ha informado de que Gemini Enterprise se encuentra desde este jueves a disposición de las organizaciones de todo el mundo, apoyado por un ecosistema de más de 100.000 socios.

Gemini Enterprise también integra la herramienta de generación de vídeo Google Vids, la traducción de voz en tiempo real en Google Meet, que capta el tono y la expresión, con el objetivo de que las conversaciones resulten fluidas y naturales.

Esta plataforma se acompaña de un nuevo Agente de Ciencia de Datos que automatiza el tratamiento y la ingestión de datos, acelerando la identificación de patrones y agilizando el desarrollo de modelos.

Por su parte, Customer Engagement Suite cuenta con nuevas funciones, como una herramienta visual para crear un agente que interaccione con los clientes, agentes de próxima generación alimentados por los modelos Gemini, nuevos servicios de ampliación de IA y agentes especializados preconfigurados e integración directa con Gemini Enterprise.