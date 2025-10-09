Eva González, primeras palabras tras salir a la luz que está ilusionada 3 años después de su separación de Cayetano

A punto de cumplirse 3 años del anuncio de su separación de Cayetano Rivera después de 13 años juntos y un hijo en común, Eva González está de nuevo ilusionada en el amor. La presentadora de 'La Voz' protagoniza esta semana la portada de la revista 'Lecturas' junto a un atractivo joven con el que disfrutó de un café en una terraza mientras mantenían una animada charla repleta de complicidad, y del que se despidió con un apasionado beso en el interior de su coche, creyéndose a salvo de las miradas indiscretas de los paparazzi.

Tal y como ha asegurado el director de la publicación, Luis Pliego, la modelo llevaría viéndose con este chico alrededor de un año, y por lo que parece su relación se estaría afianzando poco a poco, aunque ella no ha contado nada por el momento a su grupo de amigos, que se han sorprendido tanto como el resto del mundo con las imágenes de la ex del torero junto a su nueva ilusión.

Y aunque no ha trascendido su nombre, el nuevo amor de la andaluza sería algo más joven que ella -aproximadamente diez años- y tendría un puesto de responsabilidad en hostelería. También sevillano, llevaría una temporada viviendo en el extranjero, aunque habría regresado a España después de conocer a Eva.

Horas después de la publicación de sus románticas imágenes con su nuevo amigo especial, la presentadora ha reaparecido en compañía de su hermana María González y de su hijo Cayetano (7), al que ha llevado al cumpleaños de un amiguito en un local cercano a su domicilio a las afueras de Sevilla.

"Vengo con dos niños por favor" ha pedido nada más ver a las cámaras de Europa Press, reconociendo que después de una tarde de juegos infantiles "ahora mismo estoy cansada del cumpleaños". Una estrategia que le ha salido a las mil maravillas para esquivar las preguntas sobre su nuevo amor, aunque su inmensa sonrisa es sin duda la mejor prueba de que Eva está muy feliz aunque por el momento prefiera no confirmar que tiene una relación.