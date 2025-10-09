El Senado de EEUU rechaza una moción para detener los ataques contra barcos en el Caribe

El Senado de Estados Unidos ha rechazado este miércoles una medida para frenar los ataques ordenados por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela que presuntamente transportan drogas.

La resolución, presentada por los senadores demócratas Adam Schiff, por California, y Tim Kaine, por Virginia, ha sido tumbada con los 51 votos republicanos frente a los 48 a la bancada demócrata. Los republicanos Rand Paul, por Kentucky, y Lisa Murkowski, por Alaska, han apoyado la iniciativa, mientras que John Fetterman, por Pensilvania, ha sido el único demócrata que ha votado en contra de un proyecto cuyo objetivo es acabar con los ataques no autorizados por el Congreso, en defensa de su capacidad "exclusiva" para declarar una guerra.

"Estamos aquí hoy para pedir a nuestros colegas que se unan a nosotros en esta votación no partidista, en esta afirmación de la autoridad del Congreso para declarar la guerra o negarse a declararla, para autorizar la fuerza o negarse a autorizarla", ha defendido Schiff en una sesión recogida por el diario 'The Hill' en la que ha defendido que el proyecto presentado "no afecta la capacidad de Estados Unidos de atacar a los grupos terroristas cubiertos por las autorizaciones existentes del Congreso para usar la fuerza militar".

La semana pasada, el inquilino de la Casa Blanca declaró que el país norteamericano "está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas", en referencia a los cárteles de la droga considerados como tal por Washington, dando así una justificación legal a los ataques llevados a cabo desde septiembre contra lanchas en el Caribe.