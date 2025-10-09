El RCD Espanyol oficializa la compra del club por parte de VSP y Alan Pace

El RCD Espanyol ha hecho oficial este jueves el cambio en la propiedad del club una vez que el grupo Velocity Sports Partners (VSP) liderado por el empresario estadounidense Alan Pace se ha hecho con el paquete accionarial mayoritario que tenía el anterior propietario y presidente, el empresario chino Chen Yansheng y el Grupo Rastar.

"El RCD Espanyol de Barcelona anuncia hoy un cambio en su estructura accionarial, dado que Velocity Sports Partners (VSP), el brazo inversor deportivo de ALK Capital liderado por Alan Pace, ha completado oficialmente la adquisición de una participación mayoritaria del club", apuntó el club en un comunicado.

Alan Pace, que en su perfil de redes sociales ya se presenta como 'chairman' (presidente) del RCD Espanyol, es ya el mandatario del Burnley FC de la Premier League inglesa y con esta compra del club blanquiazul tanto él como VSP se convierten en propietarios de un conglomerado de clubes.

"Esta transición marca un nuevo capítulo para el RCD Espanyol, tras un extenso proceso de auditoría y colaboración con el anterior accionista mayoritario, Chen Yansheng y el Grupo Rastar", añade la entidad 'perica'.

Además, creen que esta nueva asociación con VSP y Alan Pace se fundamenta en una "visión compartida" para construir "sobre el rico legado del club" y su "profunda conexión" con la comunidad local.

"La inversión de Velocity Sports Partners señala el comienzo de una nueva era de colaboración y crecimiento estratégico, que busca fortalecer las bases deportivas e institucionales del club para lograr el éxito a largo plazo", asegura el nuevo grupo propietario del club blanquiazul.

Este "meticuloso proceso" de compra, cuyas cifras todavía no han sido hechas oficiales, ha reforzado una "profunda admiración por la nutrida historia del club" y su afición, factores que se alinean con la filosofía de "gestión responsable" de VSP.

ALAN PACE, UN PRESIDENTE INTEGRADO

"El fútbol siempre ha pertenecido a su gente", asegura Alan Pace, socio director de ALK Capital y presidente del Burnley FC y del RCD Espanyol. "Nuestro papel no es reemplazar el legado, sino construir sobre él, con cuidado, claridad y propósito", aseguró el nuevo propietario y cabeza visible de la nueva era 'perica'.

"No es una cuestión de propiedad, sino de gestión. El Burnley seguirá siendo el Burnley. El Espanyol seguirá siendo el Espanyol. Cada club conservará su propia identidad, liderazgo, independencia y toma de decisiones. Cada club será dirigido por su propio equipo y para sus propios aficionados y aficionadas", explicó.

"Estamos aquí para trabajar honesta, cuidadosa y abiertamente, para respetar el pasado, apoyar el presente y forjar un futuro digno del orgullo y la tradición de ambos clubes. Así es como evoluciona el fútbol: con su gente, para su gente y siempre con un juego limpio y bonito", concluyó Pace.

Según Pace y VSP, este modelo 'multiclub' está basado en la creencia de que la colaboración, cuando se hace con respeto, puede fortalecer la identidad local en vez de amenazarla.

Aseguran que en el RCD Espanyol el objetivo será invertir en academias e infraestructuras de nivel internacional, lograr el éxito futbolístico a largo plazo dentro y fuera del campo, y fomentar una relación abierta y transparente con los aficionados.

"Durante su etapa previa de inmersión en el club, VSP ha quedado profundamente impresionado por la pasión de los aficionados del RCD Espanyol de Barcelona. El grupo está dispuesto a ganarse la confianza y el apoyo de la comunidad a través de acciones tangibles, reflejando los valores de transparencia y compromiso a largo plazo que han guiado su trabajo en el Burnley", asegura el grupo.

Tanto Pace como VSP quisieron expresar su agradecimiento a Chen Yansheng y al Grupo Rastar, anterior presidente y máximos accionistas del club, por su gestión del RCD Espanyol. "Su arduo trabajo y compromiso han sentado una base sólida, y esperamos trabajar junto a ellos en el camino para llevar el club al siguiente nivel", concluyen.